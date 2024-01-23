Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Dağdelen olguları aktardı.

Polis, 18 Ocak 2024 tarihinde Girne’de, Cumhuriyet Sokak’taki Kıb-Tek’e ait tesis içerisinde bulunan kilitli konteynerin kilidi kırılarak hasara uğratıldıktan sonra konteynerde muhafaza edilen yaklaşık 700 kg. ağırlığında çıplak kablo ile 180 kg ağırlığında boyun bağı çalındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu ambar sorumlusu S.Ç ile H.Ö'nın tutuklandığını belirtti. Polis memuru, çalınan kablolardan 689 kilosunun Esentepe’de bir hurdacıya 103 bin TL’ye satıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, hurdacı şahsın ifadesinin alındığını, kablolarla ilgili pazarlığı S.Ç ile satış işlemlerini ise H.Ö ile yaptıklarını ifade etti. Mobese kameralarını incelediklerini, iki zanlının kırmızı bir arabayla olay yeri yakınlarında görüldüğünü kaydeden polis, S.Ç'nin evinde yapılan aramada kablo kesmekte kullanılan bıçkı bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların cep telefonlarının incelendiğini, kablolarla ilgili mesajlar tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlı H.Ö'nün ifadesinde birlikte elektrik işleri yaptığı ustası olan S.Ç'nin anahtarlarını aldığını söylediğini aktardı. Polis, H.Ö'nün kabloları satması için hurdacıyı da S.Ç'nin bulduğunu söylediğini açıkladı. Olayla ilgili temin edilen 14 kamera görüntüsünden 13 tanesini incelediklerini, 10 ifade aldıklarını kaydeden polis, alınması gereken başka ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu dile getirdi.

Polis, ayrıca suçla bağlantılı aranan bir şahıs daha olduğunu ifade ederek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı S.Ç'nin avukatı ise iddiaları reddederek, H.Ö'nün müvekkili ile elektrik işleri yaptığını, kabloları onun çaldığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.