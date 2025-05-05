Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme tarihi dolmuş (Nisan 2025 dönemi ve öncesi) ve 675 TL üzeri ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriğinin 7 Mayıs Çarşamba günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda, kurumla sözleşme yapan ve ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin de aynı tarihte kesileceği bildirildi ve mağduriyet yaşanmaması için abonelerin gerekli ödemeleri yapması çağrısında bulunuldu.