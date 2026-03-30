Açıklamada, Demir’in kurumun altyapı çalışmalarında önemli hizmet ve katkılar sağlayan değerli bir isim olduğu vurgulanarak, yaşanan elim kazanın büyük bir üzüntü yarattığı ifade edildi.

Olayın özel bir şirkete ait altyapı çalışması sırasında meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu olay her ne kadar özel bir çalışma esnasında yaşanmış olsa da bizler kendisini görev şehidimiz olarak görmekteyiz” denildi.

Açıklamada ayrıca, Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu’nun konuya ilişkin açıklamaları da eleştirildi. Açıklamada, "Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu’nun acı üzerinden, sorumluluktan uzak siyaset yapmasını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu söylemlerini şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu büyük kayıp üzerinden prim yapmak için böylesi bir kaybı siyasi malzeme yaparak, bunun grev süreci ile ilişkilendirilmesi açık bir fırsatçılık örneğidir. Yaşanan olaya yönelik sendikanın bu söylemlerini doğru bulmadığımızı vurgulamak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu, açıklamasının sonunda Erol Demir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.