Güzelyurt kentinde yaşayan ve 1990 yılında KKTC'ye yerleşen Aynur Gazcıoğlu'na (54) aynı yıl Kıbrıs Türkü komşusu tarafından 20 Temmuz 1974'teki harekatta kullanılan bayraklardan biri emanet edildi.

Savaşta zarar gören bayrağı 36 yıl boyunca sandıkta muhafaza eden Gazcıoğlu, vatan ve bayrak bilincinin devamı için 52 yıl önceki Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçiğin kullandığı Türk bayrağını torununa bırakarak gelecek nesillere ulaştırmayı hedefliyor.

AA muhabirine bayrağın öyküsünü anlatan Aynur Gazcıoğlu, "Bayrağı bana harekata tanık olan komşum emanet etti. Ben de bunu torunuma miras olarak bırakacağım. Kıbrıs Türk'ü olan komşum kendisi vefat etmeden önce buraya ilk geldiğimde verdi. Ben de 36 yıldır sandığımda saklıyorum." diye konuştu.

Savaş koşullarında deforme olan Türk bayrağının bu hali ile kalabilmesi için özen gösterdiğini aktaran Gazcıoğlu, "Şanlı Türk bayrağı bana Mehmetçiğin emaneti; ben de bunu torunuma miras bırakacağım. Kur'an ve bayrak gibi kavramlar bizim için önemlidir. Türk bayrağı sonsuza kadar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Bayrağın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın izlerini taşıdığını belirten KKTC vatandaşı Aynur Gazcıoğlu, Türk milletinin milli değerlere ve özellikle bayrağına karşı hassas olduğuna dikkati çekerek, "Şanlı bayrağımız bizim her şeyimizdir." dedi.