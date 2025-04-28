Haber: Pelin Yükselay

İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından tüm Türkiye beşik gibi sallanırken, Akdeniz’de de meydana gelen depremler ülkemizde endişe yaratıyor.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kıbrıs’ı deprem açısından dünyanın dördüncü en tehlikesi bölgesi olarak nitelerken, Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de büyük deprem beklenen bölgelerin, Marmara, Ege ve üçüncü olarak da Akdeniz olduğunu dile getiren Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı’na dikkat çekti.

“Kıbrıs adası fay hatları ile çevrili”

“Doğu Anadolu Fay Hattı’nda henüz deprem olmayan iki noktadan biri Adana” diyen Japon Deprem Uzmanı, Kıbrıs adasının fay hatları ile çevrili olduğunu vurgulayarak, “Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde Elazığ depremini yaşadık. Ardından iki ayrı Kahramanmaraş depremi yaşandı ve bu Hatay’a kadar uzandı. Aynı fay hattı üzerinde deprem olmayan iki nokta kaldı. Birisi Tunceli-Bingöl diğeri de Adana. Adana, Doğu Anadolu Fay Hattı’nın batı koludur ve Kıbrıs adasına uzanıyor. Kıbrıs’ı etkileyen tek fay hattı bu da değil. Kuzey’de deniz içerisinde ve Güney tarafında da deniz içerisinde fay hatları mevcut” ifadelerini kullandı.

“Üçüncü deprem Kıbrıs’a uzanan Adana kolunda olacak”

Kıbrıs’ın tamamen tehlikeli bölgede olduğunun altını bir kez daha çizen Moriwaki, Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde meydana gelen Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerinin ardından üçüncü depremin Kıbrıs’a uzanan batı kolunda yani Adana’da meydana gelmesini beklediğini kaydetti.

Kahramanmaraş depreminin ardından Kıbrıs için defalarca uyarıda bulunduğunu dile getiren Moriwaki, Kıbrıs’ın son yapılan araştırmalarda dünyanın en tehlikeli 4’üncü deprem bölgesi olarak yer aldığını kaydetti. “Büyük bir deprem gelecek” diyen Moriwaki, adada beklenen depremin büyüklüğünün 6.8 ile 7.0 büyüklüğünde olduğunu söyledi.

“Kuzey tarafından tsunami riski var”

Kıbrıs’ta gerçekleşecek büyük bir deprem sonrası tsunami riski olduğunu da vurgulayan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, denizin içinde deprem olduğunda tsunami riskinin her zaman olduğunu belirterek, özellikle kuzey tarafından en az bir metrelik tsunami dalgalarının adayı vurabileceği konusunda uyardı.

“Deprem gerçeğini kabullenin…”

Deprem gerçeğinin kabul edilip, hazırlıklı olunmasının önemine de değinen Japon uzman, depreme hazır olunması durumunda hasarın büyük ölçüde önlenebileceğini kaydetti.