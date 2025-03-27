İsim değişikliğine dair açıklama yapan Kıbrıs Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli “Bu değişim, sadece ismimizin yenilenmesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda eğitimdeki hedeflerimizi daha da büyütme ve uluslararası alanda daha güçlü bir yer edinme arzumuzun bir göstergesidir.” Dedi.

İzmirli sözlerine şu cümlelerle devam etti:

Yeni adımızla birlikte, global hedeflerimize ulaşmak adına daha güçlü bir adım atıyor ve öğrencilerimize daha kaliteli, kapsamlı bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Kampüsümüzdeki fiziki dönüşümden dijital platformlardaki yeniliklere kadar her alanda büyük bir yenilenme sürecine girdik. Bu süreç, eğitimdeki kalitemizi artırarak, öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyor.

Yeni dönemde, eğitim-öğretim anlayışımızı, güncel teknolojiler ve yöntemlerle zenginleştirerek, öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Kıbrıs Aydın Üniversitesi olarak, bu heyecan verici yolculukta, öğrencilerimizle birlikte büyümeyi ve başarıya ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Geleceğe doğru attığımız her adımda, eğitimin gücünden aldığımız ilhamla fark yaratmaya devam edeceğiz.