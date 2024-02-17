Üniversiteden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

​Üniversitemizin kurucularının şikayeti üzerine, pek çok mali yolsuzluk ile ilgili olarak Mali Polis tarafından başlatılan soruşturma, kamuoyunun ilgisini çektiği gibi Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun da meseleye dahil edilmesini gerektirmekteydi.

​Nitekim YÖDAK, soruşturmanın başlamasından bu yana, Üniversitemiz ile yakın iletişim ve işbirliği içerisinde süreci takip etmekteydi.

Üniversitemiz ile YÖDAK arasında yapılan müteaddit yazışma ve görüşmelerin ardından Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Levent Taner, YÖDAK Başkanı Sn. Turgay Avcı’nın daveti üzerine YÖDAK’a resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Ziyaret Üniversitemiz Açısından Hayati Önem Taşımaktadır.

​YÖDAK Başkan ve üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, devam eden polis soruşturmaları hususunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

​Çalışma ziyaretinde konuşulan bir diğer önemli konu ise, çok büyük ve ciddi yatırımlar yapılarak, Güzelyurt’a da hayat vermesi sağlanan üniversitemizin emektarlarından olan akademisyenlerin, öğrencilerimizin ve üniversitemizden mezun olan yüzlerce öğrencinin hak ve menfaatlerinin korunması meselesi idi.

YÖDAK, Üniversitemizin Varlığı ve Devamı için Güvencedir.

​Üniversitelerin ve bilhassa Üniversitemizin varlığının, standartlarının ve kalitesinin artarak devam etmesi için YÖDAK, çok önemli bir paydaş ve yol göstericidir.

​Üniversitemiz de bu bilinç ve sorumluluk içerisinde, bu konjonktürde, YÖDAK ile bilgi ve belge paylaşımının ve YÖDAK’ın yol göstericiliğinin her zamankinden daha fazla önem arzettiğinin farkındadır.

​YÖDAK başkan ve üyeleri ise büyük bir işbirliği ve samimiyetle, Üniversitemize destek vermek ve yol göstermek için takdire şayan bir çaba içerisindedir.

YÖDAK ile Aşacağız

Üniversitemiz çok iyi bilmektedir ki, böylesi süreçler, maalesef ne ilktir ne de son olacaktır. Benzer süreçler, ülkemizde farklı zamanlarda farklı üniversitelerde de yaşanmıştır.

​Kuşkusuz bu günler geçecek, tüm suçlular tespit edilecek ve cezaları bağımsız yargımız tarafından verilecektir.

​Üniversitemiz; varlığımızın devamı, kalite ve standartlarımızın arttırılması için bu süreci YÖDAK ile yapılacak işbirliği ile atlatacaktır.

YÖDAK da bu süreçte üniversitemize yasal yetki ve sorumluluklarının gerektirdiği ve her zaman olduğu gibi her türlü teftiş ve denetimi yapmaya devam ederek yol gösterecek ve katkı sağlayacaktır. Bu hususta YÖDAK başkan ve üyeleri gerekli iradeyi gerçekleşen toplantımızda ortaya koymuştur.

Akademisyenlerimiz, Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız Rahat Olsun

​Üniversitemiz, bu güne değin emek harcayan akademisyenlerimizin iradesinin çalınmasına müsaade etmeyeceği gibi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın haklarının, bazı çürük yumurtaların itibar hırsızlıkları sonucunda etkilenmesine de müsaade etmeyecektir. Bu süreçte de, YÖDAK en büyük takipçi, denetçi ve yol gösterici olmaya devam edecektir.