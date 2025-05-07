Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 3.’sü düzenlenen “Söz Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde” başlıklı öğrenci kongresi, 9 Mayıs 2025 Cuma günü Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek. KSTÜ Ömer Gültekin Konferans Salonu’nda yapılacak kongre, saat 09.00’da açılış töreniyle başlayacaktır.

Ada genelindeki üniversitelerden kongreye büyük ilgi var. 400’den fazla sağlık öğrencisi, 25 sağlık alanında akademisyen 50’nin üzerinde bildiriyle kongreye katılım sağlayacak. Yapak zeka, kalite ve akreditasyon, kişiye özel tedavi planlama, sürdürülebilir sağlık ve sağlık hukuku başta olmak üzere sağlık sektöründeki güncel konuların tartışılacağı kongrede vaka analizleri de masaya yatırılacak.

“Her Şey Sağlıkla Başlar” mottosuyla KKTC genelindeki lise öğrencilerine yönelik olarak KSTU tarafından başlatılacak Bilim İnsanı Yetiştirme Programı hazırlıklarının da değerlendirileceği etkinlikte, 2024 – 2025 akademik yılında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından geliştirilen projeler de katılımcılarla paylaşılacak