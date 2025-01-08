Haravgi gazetesi Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında, Kıbrıs Türk mallarının idaresine ilişkin yasa tasarısının madde madde görüşülmesinin tamamlandığını, milletvekillerinin, Hukuk Dairesi’nin inceleyeceği ve tekrar Komiteye geri göndereceği bir dizi konuyu da gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre, Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros yaptığı açıklamada, Hukuk Dairesi’nin görüşünü bekleyecekleri bazı konuların ortaya çıktığını, yasa tasarısının meclise gitmesi için revize edilmiş metni de bekleyeceklerini ifade etti.

Kettiros, Kıbrıs Türk evlerinin kira sözleşmeleri, özel bölgelerin belirlenmesi için emniyet sübabının talep edilmesi konusunda bazı görüşler talep edildiğini söyledi.

Yasa tasarısının görüşülmesinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin soru üzerine Kettiros bunun; Hukuk Dairesi’nin yanıtları ne zaman vereceğine bağlı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin, Kıbrıs Türk mallarını idaresine ilişkin yasa tasarısının görüşülmesine ilişkin toplantı sırasında milletvekili Kostis Evstathiu’nun, elçilikler, şirketler, örgütler yerel yönetimler de dahil olmak üzere hangi tüzel kişilerin Kıbrıs Türk mallarından faydalandığı veya faydalanmakta olduğu konusunda, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinden bilgilendirme talep ettiğini yazdı.