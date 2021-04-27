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59'u yerel 70 pozitif vaka

"Toplam 8925 test yapıldı, 59'u yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi taburcu edildi"

27 Nisan 2021 Salı 19:33
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59'u yerel 70 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8925 olup, 59'u yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 59 kişi ise yerel vakadır. 

20 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 26 kişi Girne, 4 kişi  Güzelyurt , 1kişi Lefke Lefkoşa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 2/ Gönyeli-4/ Yenikent-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-2/ Göçmenköy-2/ K.Kaymaklı-2/ Çağlayan-1/ Surlariçi-2/ Marmara-1/Kumsal-1 / Hamitköy-1 

Girne 

Girne Merkez-11/ Çatalköy-3/ Boğaz-1 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Dikmen-1/ Alsancak-5/ Ozanköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-6 / Maraş-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3 / Akçay-1 

Lefke  

Lefke Merkez-1 

27 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8925 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 59 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 79 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 958. 129 

Toplam Vaka Sayısı: 6141 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5351 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 759 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 148 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 607 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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