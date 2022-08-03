AMACIMIZ İŞİMİZİ YAPMAK…

Yazımı okuyan tüm okurlarımıza yeniden merhaba.

Tam olarak bir yıldır görev yaptığım Gündem Kıbrıs Medya kurumunda oldukça güzel ve çalışkan bir ekiple elimizden gelen gayreti göstererek hizmet verdik ve vermeye devam edeceğiz.

Bu süreç içerisinde elbette kurumsal olarak bir çok değişiklikler yaşadık ki, örneğin WEB TV olmanın gereği olmazsa olmaz tam teşekküllü bir stüdyo ve adada özellikleriyle tek olan bir canlı yayın aracı ile araç filomuzu genişlettik.

Elbette genişleyen ve üreten bir kurumun teknik ihtiyaçları paralelinde insan gücü ve işi bilen bir ekibe ihtiyaç olduğu kaçınılmazdır. Biz de ekibimizi basın sektöründen olan işi sadece haber üretmek olan kişilerden oluşturduk. Bizlere bu yaşadığımız zorlu ekonomik koşullarda iş yapabilme kabiliyetimizi genişletebilmemiz için rahmetli Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker Falya'nın katkıları çok değerli ve hayati oldu aksi halde bu medya kurumunun ayakta kalması mümkün olmazdı.

Bizden istenen kimsenin güdümünde olmadan, biri veya birilerinin talepleri doğrultusunda değil, devletimiz için güzel olan ve halkın gözü kulağı olmamızdı, bundan sonraki süreçte de böyle olacak.

Dedikodudan uzak, spekülasyonlardan arınmış, tam performanslı işimizin dışında başka iş ve meselelere burnumuzu sokmadan halkın gözü, kulağı, dili ve hatta nefesi olamaya devam edeceğiz.

Gündem Kıbrıs Medya kurumunda yeni bir dönem yeni bir sayfa açılmıştır. Geçmişte burada yönetici olarak hizmet vermiş olan gazeteci Alihan Pehlivan ile Yönetim Kurulu yollarını seviyeli bir şekilde ayırmıştır. Bu görev şimdi bana tevdi edilmiştir.

İnternet alanının lideri, bir marka olan Gündem Kıbrıs’ın Genel Yayın Yönetmeni olmak ve bu sorumluluğu üstlenmek benim için mesleki anlamda gurur vericidir. Buralara ulaşmamda emeği geçen tüm abi ve ablalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Gerek Televizyon, gerek radyo, gerekse gazetecilik deneyimimde, polisimizden tutun da siyasilerimize, medya patronlarına ve gazeteci ustalarımıza bana kattıkları değerler için müteşekkirim.

Benim yönetimimde Gündem Kıbrıs Medya Kurumu kimse ve hiçbir kurumla kavga etmeyecek. İşimiz halkın sorunlarının çözümünde kamuoyu oluşturmak, ülkemizin değerlerine sahip çıkmak ve etik kurallara riayet ederek hareket etmektir. İşimiz haber yapmak, sormak, sorgulamaktır. Buna ek olarak şunu belirtmek isterim ki, tüm siyasi partilerimize, sendikalarımıza, kurum kuruluşlarımıza eşit mesafede olacağız, kapımız her kesime her daim açık olacak.

Güçlünün değil, haklının yanında yer alacağımız yeni dönemde de bizleri reklamlarıyla destekleyen ve destekleyecek iş dünyamıza, mesaj, yorum ve paylaşımlarıyla bizi daha güçlü kılacak halkımızın yanımızda olmalarına daima ihtiyacımız olacak.

Yeni görevimi layıkıyla yapmak için birlik ve bütünlüğümüze elbette ihtiyacım her zamankinden fazladır. Bu kapsamda bana güvendiği için başta Özge Taşker Falyalı hanıma ve ekibime teşekkürü bir borç bilirim.

Allah Utandırmasın….