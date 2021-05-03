Anastasiadis’e Aptal Dediler

Sokaklara astığı “eserinde”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i hedef alan ve Rum halkını “uyanmaya” çağıran CRS, şu mesajı verdi:

“Yalancı değilsin Sayın Başkan, sadece aptalsın. Pandemi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Kıbrıs sorununa çözüm sözü dolusun ama açıkça iki devletten söz ediyorsun. Kıbrıs halkı, bu başkan sana layık mı?”