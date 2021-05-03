Sokaklara astığı “eserinde”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i hedef alan ve Rum halkını “uyanmaya” çağıran CRS, şu mesajı verdi:
“Yalancı değilsin Sayın Başkan, sadece aptalsın. Pandemi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Kıbrıs sorununa çözüm sözü dolusun ama açıkça iki devletten söz ediyorsun. Kıbrıs halkı, bu başkan sana layık mı?”
Anastasiadis’e Aptal Dediler
CRS isimli Rum karikatür sanatçısı, yeni “eseri” ile Lefkoşa’nın Rum kesiminde sokaklarda yeniden boy gösterdi.
03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:15
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Sokaklara astığı “eserinde”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i hedef alan ve Rum halkını “uyanmaya” çağıran CRS, şu mesajı verdi: