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Anastasiadis’e Aptal Dediler

CRS isimli Rum karikatür sanatçısı, yeni “eseri” ile Lefkoşa’nın Rum kesiminde sokaklarda yeniden boy gösterdi. 

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:15
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Anastasiadis’e Aptal Dediler

Sokaklara astığı “eserinde”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i hedef alan ve Rum halkını “uyanmaya” çağıran CRS, şu mesajı verdi:
“Yalancı değilsin Sayın Başkan, sadece aptalsın. Pandemi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Kıbrıs sorununa çözüm sözü dolusun ama açıkça iki devletten söz ediyorsun. Kıbrıs halkı,  bu başkan sana layık mı?” 

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