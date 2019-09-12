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Arapköy'de askeri depoda patlama

12 Eylül 2019 Perşembe 04:11
Arapköy'de askeri depoda patlama

Girne’nin doğusunda bugün sabahın ilk saatlerinde korluk bir alanda yangın çıktı. Yangın kısa süre sonra Arapköy’ün alt tarafında bulunan askeri birliğin mühimmat deposuna sıçradı. Saat 01.50 sıralarında başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın sonucu yaralıların olduğu açıklandı. Polis vatandaşların bölgeden uzaklaşması yönünde net bir uyarı yaptı.

Büyük patlamalar…

Yangının Arapköy’ün alt tarafında bulunan askeri birliğin mühimmat depolarına sıçraması sonucu büyük patlamalar meydana geldi. Patlamaların yerden 250 metre yükseldiği belirtildi.

Arapköy ve bölgede bulunan oteller boşaltıldı…

Patlamalar nedeniyle Arapköy ve bölgede bulunan oteller tamamen boşaltıldı. Polis bölgede kimsenin kalmaması yönünde açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ArapköyHaberKıbrısGüncelGündem
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BÖLGELİ 2019-09-12 06:41:20

REZİL OLDUK TURİSTLRE, DAĞLARIN ALTI TÜNEL DOLU, DELİK DEŞİK,

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Misafir Avatar
Lan 2019-09-12 07:09:00 @BÖLGELİ

Rezil olmayı boşver şehit var mı şehit ? İnşallah yoktur

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Misafir Avatar
Lan 2019-09-12 07:09:00 @BÖLGELİ

Rezil olmayı boşver şehit var mı şehit ? İnşallah yoktur

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