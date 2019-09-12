Arapköy'de askeri depoda patlama

Girne’nin doğusunda bugün sabahın ilk saatlerinde korluk bir alanda yangın çıktı. Yangın kısa süre sonra Arapköy’ün alt tarafında bulunan askeri birliğin mühimmat deposuna sıçradı. Saat 01.50 sıralarında başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın sonucu yaralıların olduğu açıklandı. Polis vatandaşların bölgeden uzaklaşması yönünde net bir uyarı yaptı.

Büyük patlamalar…

Yangının Arapköy’ün alt tarafında bulunan askeri birliğin mühimmat depolarına sıçraması sonucu büyük patlamalar meydana geldi. Patlamaların yerden 250 metre yükseldiği belirtildi.

Arapköy ve bölgede bulunan oteller boşaltıldı…

Patlamalar nedeniyle Arapköy ve bölgede bulunan oteller tamamen boşaltıldı. Polis bölgede kimsenin kalmaması yönünde açıklama yaptı.