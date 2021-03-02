"Arıklı'nın ağabeyi şahsıma çok ağır küfürlerde bulunuyor"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, Yenigün Web TV’de yayınlanan Eğrisi Doğrusu programının konuğu oldu.



Adaylık manifestosu, YDP içerisinde yaşanan çekişmeler ve hükümet ortaklığı performansları konusunda açıklamalarda bulunan Zaroğlu, parti içerisinde yaşanan gruplaşmanın hem partiye zarar verdiğini hem de bilinçli şekilde bir bölünmenin fitilinin ateşlendiğini kaydetti.



“Arıklı ile fikir ayrılığımız 2016 yılına dayanıyor”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile fikir ayrılıklarının olduğuna değinen Zaroğlu, bunun yeni bir şey olmadığı, 2016 yılına dayandığı ancak Arıklı’nın son zamanlarda parti içerisinde gruplaşmaya neden olacak söylem ve “ekibimle çalışmak istiyorum” tarzındaki açıklamaları ile gün yüzüne çıktığını söyledi.



“YDP, Sayın Genel Başkan’ın çok fazla arzu etmesi ile hükümete girdi”

Zaroğlu, YDP’nin hükümete girdiğini ancak diğer hükümet ortaklarının kendi iç meselelerinde yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak YDP’nin hükümet içerisindeki performansının istenilen seviyeye getirilememesi ve günün sonunda icraat yapamaz duruma düşmesi nedeniyle oluşan memnuniyetsizliği de geçmişte dile getirdiğini hatırlatarak, “YDP, Sayın Genel Başkan’ın çok fazla arzu etmesi ile hükümete girdi. Bu konu benim Sayın Arıklı ile fikir ayrılığımın başlangıç noktası değil, ancak ayrıldığımız noktalardan bir tanesi” dedi.



“Arıklı’nın kazanamazsam giderim ifadesi duruyor, YDP’yi bölmek için ellerinden geleni yapıyorlar bizi; birbirimize düşürmeye çalışanlar var”

Arıklı’nın korku siyaseti güttüğü suçlamasında da bulunan Zaroğlu, Arıklı’yı işaret ederek, YDP’yi bölmek isteyenin bölünme ve ayrılıkçı ifadeler kullananlar olduğuna değinerek, bilinçli bir şekilde bölünme ve kutuplaşmaya zemin hazırlandığı eleştirisinde bulundu.



YDP içerisinde bölünme kelimesinin gündeme getirilmemesi gerektiğinin altını çizen Zaroğlu, Arıklı ile aralarını bozmaya çalışanlar olduğunu söyleyerek, bu çekişmelerin kendileri dışında kendi taraftarları çerçevesinde şekillendiğini kaydetti.



Zaroğlu, “YDP’yi nasıl daha yukarılara çıkarabiliriz, kurultayımız için neler yapabilirizi konuşmak varken, Sayın Genel Başkanımız TV programlarına çıkarak, partinin bölünmesi konuşmalarında bulunuyor ve bölünmesi için ellerinden geleni yapıyorlar” diye konuştu.



“Aynı sahte profil hem bana hem Arıklı’ya saldırıyor, bizi kavgaya sürükleyen gruplar var”

Arıklı’nın aleyhine çıkan haberlere de değinen Zaroğlu, iddia edildiği gibi bu olaylarla kendisinin bir bağlantısının olmadığını dile getirerek, “Elbette bunu birileri yapıyor ancak bizi bu noktada kavgaya sürükleyecek grupların olduğunu görebilecek kadar da zekiyim. Bunu anlayamayanların aklından şüphe ederim. Aynı sahte profil hem bana hem Arıklı’ya saldırıyor. Bizi seven kişiler birbiri ile çatışıyor” ifadelerini kullandı.



“Sizi birbirinize düşürmeye çalışanlar mı var?” sorusuna “Elbette. Bunu da görebiliyorum” şeklinde cevap veren Zaroğlu, kavgalarla vakit kaybedilmemesi gerektiğini dike getirerek, YDP Genel Başkanlığına aday olduğunu ve partiyi daha ileriye taşıyacağına inancı olduğunu kaydetti.



“Arıklı’nın ağabeyi, şahsıma çok ağır küfürlerde bulunuyor, Bertan olarak suçum aday olmak”

Başbakan Yardımcısı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ailesinin şahsına ağır ithamlarda bulunduğunu da öne süren Zaroğlu, “Yakın çeversi ve ailesi neden aday oldu, ne gerek vardı, acaba başkası mı aday yaptı gibi söylemlerde bulunuyor. Bunlar çok çirkin söylemler. Bunlar siyasi ahlaksızlıktır. Sosyal medyada Arıklı’nın ağabeyi herkesin içerisinde çok ağır küfürlerde bulunuyor. Çok şaşkınım. Bertan olarak suçum sadece aday olmak” diye konuştu.

KAYNAK : KIBRIS YENİGÜN

https://www.kibrisyenigun.com/arikli-nin-agabeyi-sahsima-cok-agir-kufurlerde-bulunuyor-bertan-olarak-sucum-aday-olmak/123341/