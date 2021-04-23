“Ayakta kalmaları gereken zamanda, birçok kadınımız işsiz kalacaktır”

Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği’nin yazılı açıklaması şu şekilde:

“Dünyamızın öngöremediği Covid 19 Pandemi sürecinden geçmekteyiz. Bir yılı aşkın bir süredir, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik bir savaştayız. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, kadınların büyük çoğunluğunun hizmet sektöründe çalıştığı ve pandemiden de, en çok hizmet sektörünün etkilendiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu süreçten en çok kadınların mağdur olduğu bir gerçektir.

Hepimiz biliyoruz ki, kadın kaybederse önce ailesi sonra çevresi en sonunda da tüm toplum kaybeder.

Şu anda, bu süreci en başarılı götüren ülkelerin başında gelen İngiltere’yi örnek aldığımızda, toplumun %60’nın aşılanması ile hayata dönüşün mümkün olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın tüm imkanlarını seferber etmesi durumunda haftada 30.000 kişiye kadar aşılama kapasitesinin olduğunu gözlemledik. 1 Mayıs, 30 Haziran arasındaki iki aylık süre içerisinde her hafta 30.000 aşılama ile Temmuz ayından itibaren hizmet sektöründe ziyaretçi kabul edebileceğimiz aşikardır. Bu ancak Türkiye'nin bize aşı desteğiyle gerçekleşebilecektir. Avrupa Birliği’nden de haklarımızı tabii ki alabilmek için çalışmalıyız. Kısacası hükümet yetkililerinin can havli ile aşı arayışında olması gerekmektedir. 2019 yılında hizmet sektöründen gelirimiz olan 954.500.000 USD, 2020 yılında zaten kaybedilmiştir.2021 yılının da ortasına geldiğimizi düşündüğümüzde bu gelirin bir kez daha elimizden kayıp gitmek üzere olduğunu görebiliriz. Aksi takdirde özel sektör ve devlet geri dönülemez kayıplar ile derin ekonomik ve sosyolojik çöküntü içerisine girecektir. Bunun ile birlikte en çok ayakta kalmaları gereken zamanda bir çok kadınımız işsiz kalacaktır. Bizler de toplum olarak korunma tedbirlerine uymalı, kendimizi ve çevremizi korumalıyız. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz.

Bu dönemde kusursuz hizmet veren doktorlarımıza, diğer sağlık çalışanlarımıza ve hepsinin ailelerine de içten minnettarlığımızı, derneğimizin adına sunmak isterim.”

Saygılarımla;

GİKAD Başkanı

İçim KAVUKLU