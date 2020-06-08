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Bakan Pilli:" Toplam 44 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 44 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 17:41
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Bakan Pilli:" Toplam 44 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli:" Toplam 44 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 44 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

8 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 44 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.500 

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 08.06.2020 17:50
Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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vatandaş 2020-06-08 17:52:02

44 test yaparsan rastlamazsın tabii

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Dogrucu 2020-06-08 18:08:24 @vatandaş

E napsinlar onune gelene test mi yapsinlar? Tavsiyen ne?

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