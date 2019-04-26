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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu saat 10.30'da toplandı

26 Nisan 2019 Cuma 10:42
Bakanlar Kurulu toplandı
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Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında saat 10.30’da toplandı. Bakanlar Kurulu dün de toplanmıştı

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Anahtar Kelimeler:
BakanlarKuruluToplandı
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Vatandas 55 2019-04-26 13:37:25

Bu laflara karnimiz tok.para olmadan hicbisey olmuyor.açız aç.yollari yapta öyle konuş.lafla peynir gemisi yūrūmüyor.gencecik cocuklar öldū.sen duymadin mı?

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