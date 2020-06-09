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Bakanlar Kurulu Toplandı

09 Haziran 2020 Salı 15:19
874 Okunma
Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başladı.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
Yorumlar
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o 2020-06-09 15:32:36

başka başkan mı var yandaş

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Ubp'li 2020-06-09 16:06:37

1 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar Milletvekili Hüseyin Özgürgün Genel Kurul toplantılarına katılmıyor.Tam sekiz aydır Özgürgünün mecliste özürsüz ve mazaretsiz devamsızlığı bulunmaktadır.Anayasanın 85'inci maddesine göre, bir Milletvekilinin bir ay süre ile özürsüz ve izinsiz olarak Cumhuriyet Meclisi çalışmaların katılmaması halinde Milletvekilliği sona erer.Bu konudaki kararıda Genel kurul verir diyor.Eeeeeeeeeeeee sen ne yapıyorsun Tatar? Anayasayı da çiğniyorsun herşeyi olduğu gibi...Özgürgün'ün bu durumda milletvekilliği düşmüştür.. Yok sayılmaktadır...Ve ve bu adam hala daha halkın cebinden maaş çekiyor....Hade bakalım ne olacak...

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Vatandaş 2020-06-09 16:00:06

Gören duyan da bişey yapacaklarını sanar...Hep şov başka da bişey değil...

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Tc 2020-06-09 16:11:54

Uçakları açın açın açın!!!! Türkiye’ye gideceğiz yeter açın artık milleti oyalamayın

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