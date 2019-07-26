Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Batı Nil virüsü can aldı!

26 Temmuz 2019 Cuma 16:58
Batı Nil virüsü can aldı!

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Hilmi Bolel'in bugün hayatını kaybettiğini; 7 kişinin de kontrol amaçlı hastanede tutulduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Hilmi Bolel'in kardiak ve solunum arresti sonucu kaybedildiğini duyurdu ve Bolel ailesine başsağlığı diledi.

Batı Nil Virüsü’ne karşı gerekli koruma tedbirlerinin alındığını bildiren Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara evlerin ve bahçelerin etrafında birikmiş ve bir haftadan fazla bekleyen su kaynaklarını ortadan kaldırma, su depoları ya da varillerin üzerini kapatıp, kovalarda bekleyen suları sık sık boşaltma çağrısında bulundu.

7 KİŞİ DAHA HASTANEDE… TAHLİLLER TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

Açıklamada dün itibariyle 7 kişinin daha kontrol amaçlı hastanede tutulduğu, hastaların kan ve BOS örneklerinin Türkiye’ye gönderildiği, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Ülkede hastalığın kontrolüne yönelik olarak Sağlık Bakanlık tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde tüm gerekli koruma tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

VATANDAŞA UYARI

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, sivrisineklerin yol açtığı hastalığa karşı önlemler çerçevesinde vatandaşların ne yapması gerektiğine de yer verildi ve şu uyarılarda bulunuldu:

“Sivrisinekler, üremek ve çoğalmak için uygun su kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu su kaynakları, sazlık, bataklık, göl gibi doğal alanlar olabileceği gibi bahçemizdeki bir saksının dibinde, kullanılmayan bir araba lastiğinde ve plastik bir kovada bekleyen su birikintisi de olabilir. Evlerimizin ve bahçelerimizin etrafında birikmiş ve bir haftadan fazla bekleyen su kaynaklarını ortadan kaldıralım. Su depoları ya da varillerin üzerini kapatıp, kovalarda bekleyen suları sık sık boşaltalım. El arabaları vb. ekipmanlarda bekletilen suları boşaltalım. Çatı yağmur su oluklarını temizletelim. Saksı diplerinde bekleyen suları boşaltalım.”

banner22
Son Güncelleme: 26.07.2019 18:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fatos 2019-07-26 17:09:37

Hilmi abi Allah rahmet eylesin nur icinde yatsin. Keske soyismini iyice arasirip dogru yazsaydiniz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
KEMAL 2019-07-26 17:57:32

sağlık bakanlığ ,devlet belediyelerle bir olup sivrisenekler çare bulmazlar ,, ilgili yerleri ilaçlamazlarsa böyle olur ..devlet mi var ? halk da temizlesin.. tatili bırakın da iş yapın !

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bıçaklı kavga zanlısı yakalandı
Bıçaklı kavga zanlısı yakalandı
Girne’de trafikte kavga: 4 tutuklu
Girne’de trafikte kavga: 4 tutuklu
Patates üreticileri için ikinci kez itiraz süresi tanındı
Patates üreticileri için ikinci kez itiraz süresi tanındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim