Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

BEM çalışanları afete hazır

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. (BEM) çalışanlarına Sivil Savunma Teşkilatı tarafından "Afete Hazır İşyeri" eğitimi verildi.

19 Eylül 2017 Salı 16:04
BEM çalışanları afete hazır

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. (BEM) çalışanlarına Sivil Savunma Teşkilatı tarafından "Afete Hazır İşyeri" eğitimi verildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre eğitim, teşkilatın "Afete Dirençli Toplum" hedefi doğrultusunda, İskele Bölge Müdürlüğü ile Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitime, 35 personel katıldı.

İskele-Kalecik bölgesinde faaliyet gösteren Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. (BEM) çalışanlarına yönelik "Afete Hazır İşyeri" eğitimine katılanlar için kurtarma ve ilk yardım eğitiminin ardından, eğitimin pekiştirilmesi için senaryo çerçevesinde tatbikat gerçekleştirildi.

SENARYOLAR

Tatbikat sırasında, kıyıdan 210 metre içerdeki iskele üzerine monteli olan ve 15 metre yükseklikte mahsur kalan vinç operatörü ile vinç üzerinden denize düşüp boğulma tehlikesi geçiren bir çalışanın kurtarılması, 35 metre yükseklikteki çimento silosu üzerinde mahsur kalan personelin ve kuyuya düşen bir çalışanın kurtarılmasına yönelik müdahale senaryoları uygulandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, insan hayatının ve sağlığının hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceği vurgulanarak, her insanın basit ilk yardım ve kurtarma kurallarını öğrenmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, eğitimlerle halkın afet ve olağanüstü hallerde temel afet bilincinin oluşturulması, afet öncesi, esnası ve sonrasında doğru hareket tarzının kazanılması, gerek iş yaşamında, gerekse günlük yaşamda karşılaşılabilecek afet ve olağanüstü durumlar hakkında hazırlıklı ve donanımlı olunmasının hedeflendiği vurgulandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Öfkesini arabadan çıkardı!
Öfkesini arabadan çıkardı!
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim