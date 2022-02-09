Yaşanan katliamla ilgili UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu "Bu ülke asla karanlığa teslim edilmeyecek. Failler en erken zamanda adalete hesap verecektir" dedi.

Nazım Çavuşoğlu paylaşımında şunları söyledi:

İşinsanı Halil Falyalı, özellikle İskele bölgesinde ve ada genelinde yardımları ile son dönemde çok sayıda insanımızın yaşamına dokunmuştu.

Hain bir saldırıda, hiçbir insanın hak etmeyeceği şekilde can verdi.

Kumyalı’da öğretmen olduğum dönemde hem merhum, hem de ailesi ile yakın dostluğumuz ve arkadaşlığımız oldu.

Yardımseverliğini ve yurtseverliğini yakından tanıdığım Babası Cahit Falyalı’ya, misafirperver annesi Nazlı hanıma, kızkardeşi Sinem ve kardeşi Hüsnü Falyalı’ya da bu vesile ile başsağlığı dileklerimi iletirim.

Yardımsever ve ülkesini sevmeyi atalarından öğrenen Halil Falyalı’nın feci şekilde öldürülmesi bende derin bir üzüntü yaratmıştır.

Polis Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki huzuru ve asayişi sağlamak için elinden geleni yapacak, bizler de gerekli desteği vereceğiz.

Bu ülke asla karanlığa teslim edilmeyecek. Failler en erken zamanda adalete hesap verecektir.

Halil Falyalı’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.