Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

Çavuşoğlu: Bu ülke asla karanlığa teslim edilmeyecek

Ülkenin sevilen hayırsever iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam saatlerinde haince pusu kurularak katledilmesinin ardından derin soruşturma devam ediyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 13:03
323 Okunma
Çavuşoğlu: Bu ülke asla karanlığa teslim edilmeyecek
banner108

Yaşanan katliamla ilgili UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu "Bu ülke asla karanlığa teslim edilmeyecek. Failler en erken zamanda adalete hesap verecektir" dedi.

Nazım Çavuşoğlu paylaşımında şunları söyledi:

İşinsanı Halil Falyalı, özellikle İskele bölgesinde ve ada genelinde yardımları ile son dönemde çok sayıda insanımızın yaşamına dokunmuştu. 
Hain bir saldırıda, hiçbir insanın hak etmeyeceği şekilde can verdi.
Kumyalı’da öğretmen olduğum dönemde hem merhum, hem de ailesi ile yakın dostluğumuz ve arkadaşlığımız oldu. 
Yardımseverliğini ve yurtseverliğini yakından tanıdığım Babası Cahit Falyalı’ya, misafirperver annesi Nazlı hanıma, kızkardeşi Sinem ve kardeşi Hüsnü Falyalı’ya da bu vesile ile başsağlığı dileklerimi iletirim. 
Yardımsever ve ülkesini sevmeyi atalarından öğrenen Halil Falyalı’nın feci şekilde öldürülmesi bende derin bir üzüntü yaratmıştır.  
Polis Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki huzuru ve asayişi sağlamak için elinden geleni yapacak, bizler de gerekli desteği vereceğiz. 
Bu ülke asla karanlığa teslim edilmeyecek. Failler en erken zamanda adalete hesap verecektir. 
Halil Falyalı’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletin zirvesi, Falyalı cinayetini görüştü
Devletin zirvesi, Falyalı cinayetini görüştü
Üstel: "Failler bir an önce yakalanmalı"
Üstel: "Failler bir an önce yakalanmalı"
KTFF’den Falyalı için başsağlığı mesajı
KTFF’den Falyalı için başsağlığı mesajı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim