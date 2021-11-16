Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin ele alındığı toplantıya, Ekonomi, Maliye ve Bütçe, Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Toplantıda ayrıca CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy ve Erhut Şahali, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Cemal Özyiğit de yer aldı.