Dr. Remzi Gardiyanoğlu karantinada

Covid-19 teşhisi konulan bir vakayla temas eden Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Girne’de bir karantina otelinde gözetim altına alındı. Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Doktor Remzi Gardiyanoğlu, 11 gün önce rutin muayene için torununu kendisinin kliniğine götüren bir kadına covid-19 pozitif teşhisi konduğunu açıkladı. Sağlık Baknalığı’nın talebi doğrultusunda bugün 14 günlük karantina süresini doldurmak ve test yapılması amacıyla Girne’de bir karantina otelinde izole edildiğini belirten Gardiyanoğlu, test yapıldıktan sonra sonuçlarını açıklayacağını belirtti.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Gardiyanoğlu ailesine bilgilendirme; 11 gün önce rutin muayenesi için anne ve anneannesi ile kliniğe başvuran küçük adamın anneannesi dün akşam Covid-19 enfeksiyonu tanısı ile hospitalize edildi. Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda bu sabah test ve 14 günlük süreyi doldurmak için Girne’de bir otelde izolasyona alındım.

Test henüz yapılmadı 14 günlük sürenin dolmasına 3 gün var. Hem test sonuçlarımı hem de tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Sağlıkla kalın.”