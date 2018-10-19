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Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

 Tarım Dairesi’nin yaptığı analizlerde, ithal ve yerli ürün domates numunelerinin ikisinde ilaç kalıntısına rastlandı.

19 Ekim 2018 Cuma 10:55
Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi’nin 12 Ekim - 18 Ekim 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetimlerine göre, ithal ürünlerden domates ve armutta, yerli üretimde ise domateste Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’ne göre limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.


İthal domates çeşitleri, elma çeşitleri, üzüm çeşitleri, iceberg marul, iç yer fıstığı, armut, erik, ayçiçek küsbesi, yeşil lolorosso, havuç, cennet meyvesi ve kuru üzüm olmak üzere 38 numuneden 36'sı temiz, 2’sinde ise ilaç kalıntısına rastlandı. Onbaşı İşl. Ltd ait domates ile Nuri Ersoy Ltd. ait armut numunesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.


Yerli ürünlerden salatalık, biber çeşitleri, patlıcan, lahana, kabak, domates ve nar olmak üzere 17 numuneden 16'sı temiz olup sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 
Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez 'e ait domatesten alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki labaratuvar analizine kadar durduruldu.


İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Bostancı’da Hasan Cellaoğlu’na ait nar, Geçitköy’de Ahmet E. Dönmez’e ait kapya biber ve domates, Karşıyaka’da Eşref Özbilgili’ye ait kapya biber ve Geçitköy’de Hatice Avcı’ya ait biberlerin hasadına izin verildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Domates

Temiz

2

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Domates

Temiz

3

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Elma (Arapkızı)

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Çeri Domates

Temiz

5

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

6

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

7

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

8

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

9

Svs Tic. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

10

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

11

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

12

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

13

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

14

Svs Tic. Ltd.

İthal

Redglobe Üzüm

Temiz

15

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

16

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Elma(G.S)

Temiz

17

Nuri Ersoy Lt.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

18

K.Tüccaroğlu

İthal

Kuru Üzüm

Temiz

19

Levent Sanayi Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

20

M.Hacı Ali

İthal

Soya Fasulyesi (Yemlik)

Temiz

21

H.Mehmet Karaca

İthal

İç Yer Fıstığı

Temiz

22

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Domates

Temiz

23

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma

Temiz

24

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolloroso

Temiz

26

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Erik

Temiz

27

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Domates

Limit Üstü

28

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Domates

Temiz

29

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

30

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

31

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

32

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(Granny)

Temiz

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

34

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma

Temiz

35

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

36

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut

Limit Üstü

37

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma

Temiz

38

Levent Sanayi Ltd.

İthal

Elma

Temiz

39

Hasan Cellaloğlu

Bostancı

Nar

Temiz

40

Mustafa Gürsoy

Bostancı

Nar

Temiz

41

İsmet Bubikoğlu

Bostancı

Nar

Temiz

42

İzzet Kızıltoprak

Aydınköy

Nar

Temiz

43

Niyazi Turakan

Hisarköy

Nar

Temiz

44

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Kapya Biber

Temiz

45

Eşref Özbilgili

Karşıyaka

Kapya Biber

Temiz

46

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Domates

Limit Üstü

47

Ahmet Ertan Dönmez

Geçitköy

Domates

Temiz

48

Süleyman Bayır

Mağusa

Lahana

Temiz

49

Murat Dağtekin

Mağusa

Kabak

Temiz

50

Murat Dağtekin

Mağusa

Patlıcan

Temiz

51

Raşit Açıkgöz

Mağusa

Salatalık

Temiz

52

Mehmet Çetin

Mağusa

Biber

Temiz

53

Hediye Avcı

Geçitköy

Kapya Biber

Temiz

54

Hediye Avcı

Geçitköy

Sivri Biber

Temiz

55

Hediye Avcı

Geçitköy

Sarı Çarli Biber

Temiz

                                               


                                     

                            

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Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiGıdaDenetim
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KIBRISLI 2018-10-19 11:33:11

Her hafta bu gibi haberler çıkar limit üstü ilaç kullanan üreticilerin isimleri teşhir edilir fakat ayni hataları bilerek yapmaya devam eder . Bu gibi nsanları mahkeme kararı ile toplumu zehirlediklerinden bir ay hastanelerin onkoloji servislerinde çalıştırılsınlar belki yaptıklarının sonucunu iyi anlarlar tabi insaflıysalar.

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