Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi’nin 12 Ekim - 18 Ekim 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetimlerine göre, ithal ürünlerden domates ve armutta, yerli üretimde ise domateste Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’ne göre limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.





İthal domates çeşitleri, elma çeşitleri, üzüm çeşitleri, iceberg marul, iç yer fıstığı, armut, erik, ayçiçek küsbesi, yeşil lolorosso, havuç, cennet meyvesi ve kuru üzüm olmak üzere 38 numuneden 36'sı temiz, 2’sinde ise ilaç kalıntısına rastlandı. Onbaşı İşl. Ltd ait domates ile Nuri Ersoy Ltd. ait armut numunesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.





Yerli ürünlerden salatalık, biber çeşitleri, patlıcan, lahana, kabak, domates ve nar olmak üzere 17 numuneden 16'sı temiz olup sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez 'e ait domatesten alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki labaratuvar analizine kadar durduruldu.





İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Bostancı’da Hasan Cellaoğlu’na ait nar, Geçitköy’de Ahmet E. Dönmez’e ait kapya biber ve domates, Karşıyaka’da Eşref Özbilgili’ye ait kapya biber ve Geçitköy’de Hatice Avcı’ya ait biberlerin hasadına izin verildi.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Nuri Ersoy Ltd İthal Domates Temiz 2 Nuri Ersoy Ltd İthal Domates Temiz 3 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma (Arapkızı) Temiz 4 Nuri Ersoy Ltd İthal Çeri Domates Temiz 5 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 6 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz 7 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 8 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 9 Svs Tic. Ltd. İthal Iceberg Marul Temiz 10 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 11 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 12 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 13 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 14 Svs Tic. Ltd. İthal Redglobe Üzüm Temiz 15 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 16 Onbaşı İşl Ltd İthal Elma(G.S) Temiz 17 Nuri Ersoy Lt. İthal Armut(S.M) Temiz 18 K.Tüccaroğlu İthal Kuru Üzüm Temiz 19 Levent Sanayi Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 20 M.Hacı Ali İthal Soya Fasulyesi (Yemlik) Temiz 21 H.Mehmet Karaca İthal İç Yer Fıstığı Temiz 22 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz 23 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Temiz 24 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolloroso Temiz 26 Deftera Gıda Ltd. İthal Erik Temiz 27 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Domates Limit Üstü 28 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz 29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 30 Svs Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz 31 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 32 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Granny) Temiz 33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 34 Halil Kasap Paz. İthal Elma Temiz 35 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Limit Üstü 37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Temiz 38 Levent Sanayi Ltd. İthal Elma Temiz 39 Hasan Cellaloğlu Bostancı Nar Temiz 40 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar Temiz 41 İsmet Bubikoğlu Bostancı Nar Temiz 42 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Nar Temiz 43 Niyazi Turakan Hisarköy Nar Temiz 44 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Kapya Biber Temiz 45 Eşref Özbilgili Karşıyaka Kapya Biber Temiz 46 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Domates Limit Üstü 47 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Domates Temiz 48 Süleyman Bayır Mağusa Lahana Temiz 49 Murat Dağtekin Mağusa Kabak Temiz 50 Murat Dağtekin Mağusa Patlıcan Temiz 51 Raşit Açıkgöz Mağusa Salatalık Temiz 52 Mehmet Çetin Mağusa Biber Temiz 53 Hediye Avcı Geçitköy Kapya Biber Temiz 54 Hediye Avcı Geçitköy Sivri Biber Temiz 55 Hediye Avcı Geçitköy Sarı Çarli Biber Temiz



