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Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 14-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

21 Ağustos 2020 Cuma 13:39
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Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 14-20 Ağustos  2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden 31 numuneden 28 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

Nuri Ersoy Ltd. ait ıspanak, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. Köşe Tic. Ltd. ait elma (Granny Smith) ve Svs Tic. Ltd. ait şeftali, firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 32 numuneden 27 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürünü içeren 2, Tavsiye Dışı  Bitki Koruma Ürünü  tespit edilen 3 ürün bulundu.

Yeşilyurt sakinlerinden Mustafa Tan’a ait sultani üzümde ve Geçitköy sakinlerinden  Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  dolayı, ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mağusa sakinlerinden Selahattin Kuş’a ait marulda, Tatlısu sakinlerinden Sabri Sencay’a ait semizotunda ve Yeşilköy sakinlerinden İbrahim Altıntaş’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

  21  Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
  İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Fasulye Temiz
3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Limit Üstü
4 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin  Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Sarı Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Kırmızı Temiz
10 Köşe Tic. Ltd İthal Çeri Domates Temiz
11 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Granny Smith Limit Üstü
12 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Limit Üstü
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin  Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
22 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
23 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Temiz
25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz
26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz
27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
31 Sarıoğulları Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz
32 Fatma Fidan  Mağusa Semizotu Temiz
33 Selattin Kuş Mağusa Kabak Temiz
34 Selattin Kuş Mağusa Marul Limit Üstü
35 İbrahim Gök Mağusa Patlıcan Temiz
36 İbrahim Gök Mağusa Kapya Biber Temiz
37 Ziya Karabay Yeşilyurt Verigo Üzüm Temiz
38 Halil İbrahim Lefke Verigo Üzüm Temiz
39 Tüzel Urfalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
40 Engin Hürsen  Bostancı Domates Temiz
41 Engin Hürsen  Bostancı Patlıcan Temiz
42 Yoran Tarım Ür. Bostancı Maydanoz Temiz
43 Engin Hürsen  Bostancı Bİber Temiz
44 Fevzi Tanpınar Alsancak Siyah Üzüm Temiz
45 Kemal Selim Aydınköy Salatalık Temiz
46 Tufan Altay Zümrütköy Molehiya Temiz
47 Ural Erçalışkan Gaziveran Sultani Üzüm Temiz
48 Mustafa Tan Yeşilyurt Sultani Üzüm Limit Üstü
49 Latif Çelik Tatlısu Salatalık Temiz
50 Ömer Uzun Yıldırım Üzüm Temiz
51 Sabri Sencay Tatlısu Semizotu Limit Üstü
52 Sabri Sencay Tatlısu Domates Temiz
53 Neriman Köse Yeşilköy Domates Temiz
54 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Marul Temiz
55 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Patlıcan Temiz
56 Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Bİber Temiz
57 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Maydanoz Limit Üstü
58 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Pırasa Temiz
59 Hasan Güngör Yeşilköy Domates Temiz
60 Nihat Aydın Geçitköy Domates Temiz
61 Alim Duman Geçitköy Domates Temiz
62 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü
63 Demet Mısırlısoy Geçitköy Domates Temiz
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Gıda DenetimGıda Denetim Sonuçları
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