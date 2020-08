Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 14-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden 31 numuneden 28 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

Nuri Ersoy Ltd. ait ıspanak, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. Köşe Tic. Ltd. ait elma (Granny Smith) ve Svs Tic. Ltd. ait şeftali, firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 32 numuneden 27 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürünü içeren 2, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

Yeşilyurt sakinlerinden Mustafa Tan’a ait sultani üzümde ve Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mağusa sakinlerinden Selahattin Kuş’a ait marulda, Tatlısu sakinlerinden Sabri Sencay’a ait semizotunda ve Yeşilköy sakinlerinden İbrahim Altıntaş’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.