Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 14-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerden 31 numuneden 28 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.
Nuri Ersoy Ltd. ait ıspanak, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. Köşe Tic. Ltd. ait elma (Granny Smith) ve Svs Tic. Ltd. ait şeftali, firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden 32 numuneden 27 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma ürünü içeren 2, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.
Yeşilyurt sakinlerinden Mustafa Tan’a ait sultani üzümde ve Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Mağusa sakinlerinden Selahattin Kuş’a ait marulda, Tatlısu sakinlerinden Sabri Sencay’a ait semizotunda ve Yeşilköy sakinlerinden İbrahim Altıntaş’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
|21 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|2
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Sarı Fasulye
|Temiz
|3
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Ispanak
|Limit Üstü
|4
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|5
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|6
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|7
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|8
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çarliston Biber Sarı
|Temiz
|9
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çarliston Biber Kırmızı
|Temiz
|10
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|11
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Granny Smith
|Limit Üstü
|12
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|13
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Limit Üstü
|14
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Granny Smith
|Temiz
|15
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Beyaz Üzüm
|Temiz
|16
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kırmızı Kalifornia Biber
|Temiz
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Sarı Kalifornia Biber
|Temiz
|18
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|19
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|20
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|21
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|22
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|23
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|24
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut
|Temiz
|25
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Ispanak
|Temiz
|26
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|27
|Nuri Ersoy Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|28
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Beyaz Üzüm
|Temiz
|29
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|30
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|31
|Sarıoğulları Ltd.
|İthal
|Kırmızı Pul Biber
|Temiz
|32
|Fatma Fidan
|Mağusa
|Semizotu
|Temiz
|33
|Selattin Kuş
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|34
|Selattin Kuş
|Mağusa
|Marul
|Limit Üstü
|35
|İbrahim Gök
|Mağusa
|Patlıcan
|Temiz
|36
|İbrahim Gök
|Mağusa
|Kapya Biber
|Temiz
|37
|Ziya Karabay
|Yeşilyurt
|Verigo Üzüm
|Temiz
|38
|Halil İbrahim
|Lefke
|Verigo Üzüm
|Temiz
|39
|Tüzel Urfalı
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|40
|Engin Hürsen
|Bostancı
|Domates
|Temiz
|41
|Engin Hürsen
|Bostancı
|Patlıcan
|Temiz
|42
|Yoran Tarım Ür.
|Bostancı
|Maydanoz
|Temiz
|43
|Engin Hürsen
|Bostancı
|Bİber
|Temiz
|44
|Fevzi Tanpınar
|Alsancak
|Siyah Üzüm
|Temiz
|45
|Kemal Selim
|Aydınköy
|Salatalık
|Temiz
|46
|Tufan Altay
|Zümrütköy
|Molehiya
|Temiz
|47
|Ural Erçalışkan
|Gaziveran
|Sultani Üzüm
|Temiz
|48
|Mustafa Tan
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Limit Üstü
|49
|Latif Çelik
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|50
|Ömer Uzun
|Yıldırım
|Üzüm
|Temiz
|51
|Sabri Sencay
|Tatlısu
|Semizotu
|Limit Üstü
|52
|Sabri Sencay
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|53
|Neriman Köse
|Yeşilköy
|Domates
|Temiz
|54
|Abdi Çetinkayalı
|Yeşilköy
|Marul
|Temiz
|55
|Abdi Çetinkayalı
|Yeşilköy
|Patlıcan
|Temiz
|56
|Abdi Çetinkayalı
|Yeşilköy
|Bİber
|Temiz
|57
|İbrahim Altıntaş
|Yeşilköy
|Maydanoz
|Limit Üstü
|58
|İbrahim Altıntaş
|Yeşilköy
|Pırasa
|Temiz
|59
|Hasan Güngör
|Yeşilköy
|Domates
|Temiz
|60
|Nihat Aydın
|Geçitköy
|Domates
|Temiz
|61
|Alim Duman
|Geçitköy
|Domates
|Temiz
|62
|Bayram Avcı
|Geçitköy
|Domates
|Limit Üstü
|63
|Demet Mısırlısoy
|Geçitköy
|Domates
|Temiz