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GİKAD Başkanı Anneler Günü'nün önemine değindi

09 Mayıs 2021 Pazar 12:38
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GİKAD Başkanı Anneler Günü'nün önemine değindi

Sevgi, merhamet, sabır ve fedakârlık gibi yüce hasletler sembolü olan annelerimizin şefkat dolu yüreği, evlatlarının okuludur. Anneler kendi çocukları ile beraber aslında tüm toplumun da geleceğini şekillendiren en değerli varlıklardır. Anneler hayatın kutup yıldızıdır.

Kadınlarımız öyle güçlüdür ki, annelik gibi zor bir görevin yanında iş dünyasındaki girişimleri ile ekonominin de bereketini artırmaktadırlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘’Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.’’  

GİKAD, şiddetin her şeklinin karşısındadır. Özellikle böyle kutsal varlık olan kadınlara karşı şiddetin önlenmesinde tüm imkânlarını seferber etmeye hazırdır. GİKAD, aile içi şiddete karşı, yasalarımızın caydırıcı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi için konunun meclisimizde ivedilikle ele alınmasında, tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte omuz omuza çalışarak, ısrarcı olacaktır.

Öte yandan, özel çocuklara sahip annelerin, tüm sıkıntılarını, anne sevgisi ile kalbine gömüp çocuklarını büyütürken, eğitirken, toplumdan dışlanmamaları için fedakârca üstün çabalar gösterirken, yaşadıkları sorunların bertaraf edilmesi için de mecliste gereken yasal düzenlemelerin yapılmasında GİKAD’ ın takipçi olacağını bildirmek isterim.  Bu konularda farkındalık yaratmak amacıyla GİKAD,  11 Mayıs’ ta beş  ‘’Girişimci Güzel Anne’’ ye ödüllerini taktim edip, ilham veren hikâyelerini toplumla paylaşacaktır.

Şundan eminiz ki, kadınlarına ve annelerine gereken değeri ve önemi veren toplumlar, medeniyet yarışında önde olmuşlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle her şeyin en güzeline ve en iyisine layık olan, bizleri doğuran, büyüten bütün annelerimize, geleceğimizin inşasında en büyük paya sahip oldukları için teşekkür eder, saygı ve hürmetlerimizi GİKAD adına iletirim. Ebediyete ulaşmış olanların da mekânının cennet olmasını dilerim.

ANNELER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN…

Dr. İçim Çağıner Kavuklu

GİKAD  BAŞKANI

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Anneler GünüDr. İçim Çağıner KavukluGikad Başkanı
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