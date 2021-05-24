Güney’den elektrik almak zorunda kalacağız

Meclis’te bugün KIB-TEK’e ait dizel santral makinelerinin aksamlarının bakımı ve beklenmedik arızaların bakım onarımlarına ilişkin yasa tasarısı tartışıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bu yasa tasarısında muhalefetin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Normal uluslararası ihaleye çıkacak olsak 35 iş gününde neticelenmesi gerekiyor. Bu da 1,5 ay ediyor. Bunun akabinde de itirazlar olursa 15 günde öyle kaybolacak. Kazanan firma gelip jeneratörlerin bakımını yapmak için 30 güne ihtiyaç var ve böylece yaz ayı geçmiş olacak. Bizim böyle bekleme lüksümüz yok.”

Zaman kazanmak için yasa tasarısı olarak meclise gelindiğine değinen Arıklı, kurumun elektrik üretimine ilişkin durumu konusunda bilgiler verdi:

8 jeneratörden 3’ü çalışır durumda!

Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun elektrik üretimi için sahip olduğu 8 adet jeneratörü olduğunu ama bunlardan sadece 3’ünün çalışır durumda bulunduğunu ifade etti.

Meclis’te konuşan Arıklı, “Her jeneratör 15 Megawatt gücünde toplam 45 megawatt elektrik üretiyoruz. 100 megawatt da AKSA’dan alıyoruz toplam 145 megawatt. Ama bizim yaz ayarlarında top üretimimiz 339 Megawatta çıkıyor. Yaklaşık yüzde 50 oranında enerjiye ihtiyacımız var. Bu nedenle Güney Kıbrıs’tan elektrik almak zorunda kalabiliriz” dedi