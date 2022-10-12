"Havalimanı’nın 15 Kasım’da açılabilmesi için gece-gündüz çalışılıyor"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Arıklı, Genç TV’de yayınlanan “Bugüne Dair” programına katılarak, soruları yanıtladı.

Arıklı, Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuş yapılması için bir Rus şirketinin başvuru yaptığını, Rusya hükümetinden onay çıkması ve talep olması durumunda da uçuşların başlayacağını belirtti.

Erhan Arıklı, geçmişte Azerbaycan’dan Ercan’a yapılan doğrudan uçuşun arkasının gelmemesinin nedenin talep olmaması ve uçakların dolmaması olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı şöyle konuştu:

“Burada ciddi bir Rus potansiyeli var. KKTC’de 15 ile 20 bin arasında Rus vatandaşı yaşıyor. Güneyde 100 bin Rus vatandaşı var ama onlar da yavaş yavaş kuzeye kayıyorlar. Güneyden Moskova’ya uçuş olmadığı için sorun yaşıyorlar dolayısıyla KKTC’den uçuşlara ciddi bir talep var. Rusya’nın burada konsolosluk açması da olumlu olacaktır.”

Arıklı, kendileri için önemli olanın Ercan’a direkt uçuşların başlaması olduğunu, Kıbrıslı Türklerin elindeki en değerli güven yaratıcı önlem olan Maraş’ın “Maraş’a karşılık limanlar ve Ercan” teklifi ile heba edilmesine karşı olduğunu aktardı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’da açılabilmesi için tüm tarafların gece-gündüz çalıştığını, tamamı olmasa bile yeni terminalin bir kısmının o tarihte açılabileceğini belirtti.

Arıklı, teknik cihazların takibinin Ankara tarafından yapıldığını, KKTC’de terminale enerji iletim hattı çekilmesi çalışmalarının yapılacağını, bunlar zamanında tamamlanamasa bile yeni terminalin her halükarda açılacağını söyledi.

Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni Ercan Havalimanı o veya bu sebep nedeniyle zamanında tamamlanamadı. Şimdi biz ‘kendimizi 15 Kasım’ a yoğunlaştıralım’ dedik ve şu an o noktadayız. Havaalanının tümüne elektrik vermeyebilirsiniz. 20MW’lık bir enerjinin oraya ulaştırılması lazım. Bunun için özel kablolar ve özel cihazlar gerekiyor. Bu yetişmezse yüzde 15-20sine elektrik vermek suretiyle orası açılabilir. Zamanla yarışıyoruz. Hedef 15 Kasım’da orasını açmak”.

Arıklı, hava ulaşımı konusunda KKTC’nin iki şirketin insafına kaldığını, uçak biletlerinin ucuzlaması için rekabet ortamının yaratılması gerektiğini ancak bilet fiyatları konusunda şikayetçi olanların piyasaya ucuzluk getirecek havayolu şirketinin kurulmasına da karşı çıktığını söyledi.

Arıklı, “Mavi Girne Havayolları”nı kuracak şirketin, hükümetin üzerine düşeni yapmakta gecikmesi ve sosyal medyadaki tartışmalar nedeniyle projeden çekildiğini aktardı.

Erhan Arıklı şunları kaydetti:

“Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşların itirazı şirketin kurulmasına değil ancak tüzük ile ilgili Nazım Çavuşoğlu’nun bazı talepleri oldu. O konularda haklı olabilir. Süreç bayağı uzadı. Maliye ile ekiplerimiz bir araya geldi ve uzun uzun çalıştılar. Ortaya beklentileri karşılayan bir tüzük çıkmadı. KTHY’nin tüzüğünün bugüne uyarlanmış haliydi. Tüzüğü üç aya yakın tartışmanın bir anlamı yoktu. Yatırımcıya bu tip bürokratik engeller, sürecin uzaması ve ismin sosyal medyada tartışılması rahatsızlık yarattı.”

Arıklı, bu sürecin sonlandırılamaması nedeniyle kaybedenin Kıbrıs Türk halkı olduğunun altını çizdi.

Arıklı, söz konu firma ile defterlerin kapanmadığını, bazı görüşmelerin yapılacağını ancak gelecek hafta Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketlerine mektup yazarak onlara ortak havacılık şirketi kurulması teklifini yineleyeceğini ifade etti.

Erhan Arıklı, söz konusu şirketin projeden çekilmesi ve engellerin sürmesi durumunda hükümetten çekilme kararı aldığını, diğer taraftan Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda geçmişte yaşananların tekrarlanmayacağı sözü vermesi nedeniyle görevine devam ettiğini aktardı.

-4,5/5G İhalesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bir diğer önemli proje olan 4.5/5G ihalesinin ülke için hayati önem taşıdığını belirtti.

4.5/5G ihalesinin açılmasının ardından firmalardan birinin mahkemeye başvurduğunu dolayısıyla mahkemenin vereceği kararın beklendiğini söyleyen Arıklı, mevcut Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Yasasıyla ülkede bir şeyler yapmanın mümkün olmadığını, ihale sonucunu beğenmeyen herkesin soluğu mahkemede aldığını söyledi.

-Girne-Alsancak yolunda çalışmalar başlıyor

İhalesi, teklif verilmemesi nedeniyle iki kez iptal edilen Girne-Alsancak Yolu’nda mutlu sona ulaşıldığını kaydeden Arıklı, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmanın yol yapım çalışmaları için hazırlık yaptığını ve gelecek hafta içerisinde yol inşasına başlanacağını tahmin ettiğini belirtti.

Arıklı, doğu ve batı bölgelerindeki köy yollarının iki özel şirket tarafından yapımına devam edildiğini, Dipkarpaz-Manastır Yolu için verilen taş ocağı konusunda muhalif seslerin yükselmesine rağmen buradaki çalışmalarında başlayacağını ifade etti.

Dilekkaya yolu ile ilgili bir kamulaştırma sorunu yaşandığını belirten Arıklı, mahkemenin verdiği ara emirleri nedeniyle firmaların zor duruma düşüp iflas ettiğini, ülkenin menfaati adına bu kadar çok ara emri verilmemesi gerektiğini, verilmesi durumunda da bir an evvel neticelendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.