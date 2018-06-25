İşte belediye meclis üyeleri

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlandı.



Seçmenler, 28 belediye başkanını, 280 meclis üyesini, 184 muhtarı ve 596 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek için 734 sandıkta oy kullandı.

Dün gerçekleşen seçim sonucunda belediye başkanlarının ardından Belediye Meclis Üyeliklerini kazananlar da belli oldu

Not: Yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir...

LEFKOŞA İLÇESİ:

Hüseyin Kavaz UBP

Oktay Çocuk UBP

Önder Ecesoy UBP

Akın Aktunç UBP

Eliz Soyer UBP

Faiz Camgöz UBP

Çilem Tüfekçi UBP

Levent Çıraklı UBP

Mehmet Kermeoğlu UBP

Çelen Çağansoy TDP

Gülay Kaşer TDP

Özmen Birinci TDP

Devran Öztunç TDP

Alav Denizgil TDP

Murat Kanatlı TDP

Ayşe İpçiler TDP

Safiye Özaltıner TDP

Tolga Ahmet Raşit CTP

Öykü Akcan CTP

Ahmet Bağzıbağlı CTP

Umut Öksüz HP

Ender Denktaş Vangöl DP

Salih Çeliker DP

Mehmet Manavoğlu DP

GAZİMAĞUSA İLÇESi:

Cem Dana UBP

Ahmet Öztenay UBP

Turgut Yeniağralı UBP

Özgür Dedeoğlu UBP

Hidayet Uysa UBP

Emel Çapkıner Tosun UBP

Cemal İnce CTP

Zalihe Oza CTP

Erhun Şahali CTP

Gökhan Dağlı CTP

Hüseyin Manik CTP

Hayrettin Güder YDP

Mehmet Ali Doğan YDP

Turksal İnce DP

Tolga Özçelik HP

Cemsal Ataoğlu DP

Ulus Irkad TDP

GİRNE İLÇESi:

Ali Tektan UBP

Hatice Aşık UBP

Hakan Onurlu UBP

Burcu Karakay UBP

Hüseyin Ayrılmazkardeşler UBP

Fırat Güçlüsoy UBP

Özben Kalfa UBP

Haşim Yücel CTP

Ayşe Karalıgil CTP

Pelin Kutluba CTP

Khaled El Haj CTP

Sadi Erdendoğ CTP

Ziya Egemen Sencer TDP

Burak Güler HP

Derya Hoca HP

Mehmet Nur Ateş YDP

İSKELE İLÇESİ:

Huriye Kaşer UBP

İsmail Koşum UBP

İldeniz Elbasan UBP

Eray Göksan UBP

Çağlar Karadağ UBP

Çağan Coşkuner CTP

Halil Dericioğlu CTP

Sefa Kurukafa YDP

Hanife Demir HP

İsmail Osum TDP

GÜZELYURT İLÇESİ:

Doğa Zeki UBP

Osman Kasaboğlu UBP

Salih Saldam UBP

Mustafa Momin UBP

Hasan Kalkanlı UBP

Emre Sağanak UBP

Tansay Doğu CTP

Coşkun Talihsiz UBP

UğUr Saygılı CTP

Veleddin Taşkent CTP

Aliye Gilanlıoğulları CTP

Cemal Kaş CTP

Cemal Darbaz CTP

Niyazi Özekmekci HP

LEFKE İLÇESİ:

Nuran Gazi CTP

Uğur Solyalı CTP

Müge Öreç CTP

Meftune Hocalı CTP

ErdoğAn Akkılınç CTP

Güral Ağın UBP

Mehmet Görsel UBP

Naciye Özesat UBP

Fehim Altıner HP

Emine Kamçı HP

GÖNYELİ BELEDİYESİ:

Fahri Arabacıoğlu CTP

Hülya Akbil CTP

Gamze Bürüncük CTP

H. Soyer Kolozali CTP

Şahin Karasalih CTP

Sevim Kayıkçı CTP

Hüseyin Ballı UBP

İsmail Kotak UBP

Caner Gönyeli UBP

Selin Candemir UBP

Fırat Merttürk UBP

Ali Öznur HP

LAPTA BELEDİYESİ:

Faik Akmandor UBP

Sinem Kardana UBP

Ahmet Uçurum UBP

Doğan Boransel UBP

Fatma Bulut Bayram UBP

Fisun Üçok CTP

Emre Efendi CTP

Mustafa Gökçe CTP

Ertan Derya YDP

Muhiddin Kara YDP

MEHMETÇİK BELEDİYESİ:

Hüseyin Olgun Kahyaoğlu CTP

Yusuf Kandilli CTP

Ali Bulut UBP

Ersin Gündeğer CTP

Hüseyin Cumaoğlu UBP

Muhlis Ağcabay UBP

Gürşen Aydıntan CTP

Aylin Yaramaz HP

BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ:

Sultan Cihangir UBP

Rüstem Evren UBP

Arzu Göztaş UBP

Sözen Ozanlar UBP

Tuğba Demiryürek YDP

Mehmet Bulduk YDP

Yüksel Asım CTP

Gülşah Demir CTP

YENİERENKÖY BELEDİYESİ:

Murat Aydenk UBP

Kufi Tulga UBP

Rüyam Nalbant UBP

Kemal Çelikkan UBP

Yakut Özbalıkçı UBP

Hasan Hasanbulli CTP

Murat Kırmızıyüz CTP

Meral Sertsoy CTP

Sedat Gülevi YDP

Cumali Temel YDP

