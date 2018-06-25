İşte belediye meclis üyeleri

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlandı.
Seçmenler, 28 belediye başkanını, 280 meclis üyesini, 184 muhtarı ve 596 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek için 734 sandıkta oy kullandı.
Dün gerçekleşen seçim sonucunda belediye başkanlarının ardından Belediye Meclis Üyeliklerini kazananlar da belli oldu
Not: Yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir...
LEFKOŞA İLÇESİ:
Hüseyin Kavaz UBP
Oktay Çocuk UBP
Önder Ecesoy UBP
Akın Aktunç UBP
Eliz Soyer UBP
Faiz Camgöz UBP
Çilem Tüfekçi UBP
Levent Çıraklı UBP
Mehmet Kermeoğlu UBP
Çelen Çağansoy TDP
Gülay Kaşer TDP
Özmen Birinci TDP
Devran Öztunç TDP
Alav Denizgil TDP
Murat Kanatlı TDP
Ayşe İpçiler TDP
Safiye Özaltıner TDP
Tolga Ahmet Raşit CTP
Öykü Akcan CTP
Ahmet Bağzıbağlı CTP
Umut Öksüz HP
Ender Denktaş Vangöl DP
Salih Çeliker DP
Mehmet Manavoğlu DP
GAZİMAĞUSA İLÇESi:
Cem Dana UBP
Ahmet Öztenay UBP
Turgut Yeniağralı UBP
Özgür Dedeoğlu UBP
Hidayet Uysa UBP
Emel Çapkıner Tosun UBP
Cemal İnce CTP
Zalihe Oza CTP
Erhun Şahali CTP
Gökhan Dağlı CTP
Hüseyin Manik CTP
Hayrettin Güder YDP
Mehmet Ali Doğan YDP
Turksal İnce DP
Tolga Özçelik HP
Cemsal Ataoğlu DP
Ulus Irkad TDP
GİRNE İLÇESi:
Ali Tektan UBP
Hatice Aşık UBP
Hakan Onurlu UBP
Burcu Karakay UBP
Hüseyin Ayrılmazkardeşler UBP
Fırat Güçlüsoy UBP
Özben Kalfa UBP
Haşim Yücel CTP
Ayşe Karalıgil CTP
Pelin Kutluba CTP
Khaled El Haj CTP
Sadi Erdendoğ CTP
Ziya Egemen Sencer TDP
Burak Güler HP
Derya Hoca HP
Mehmet Nur Ateş YDP
İSKELE İLÇESİ:
Huriye Kaşer UBP
İsmail Koşum UBP
İldeniz Elbasan UBP
Eray Göksan UBP
Çağlar Karadağ UBP
Çağan Coşkuner CTP
Halil Dericioğlu CTP
Sefa Kurukafa YDP
Hanife Demir HP
İsmail Osum TDP
GÜZELYURT İLÇESİ:
Doğa Zeki UBP
Osman Kasaboğlu UBP
Salih Saldam UBP
Mustafa Momin UBP
Hasan Kalkanlı UBP
Emre Sağanak UBP
Tansay Doğu CTP
Coşkun Talihsiz UBP
UğUr Saygılı CTP
Veleddin Taşkent CTP
Aliye Gilanlıoğulları CTP
Cemal Kaş CTP
Cemal Darbaz CTP
Niyazi Özekmekci HP
LEFKE İLÇESİ:
Nuran Gazi CTP
Uğur Solyalı CTP
Müge Öreç CTP
Meftune Hocalı CTP
ErdoğAn Akkılınç CTP
Güral Ağın UBP
Mehmet Görsel UBP
Naciye Özesat UBP
Fehim Altıner HP
Emine Kamçı HP
GÖNYELİ BELEDİYESİ:
Fahri Arabacıoğlu CTP
Hülya Akbil CTP
Gamze Bürüncük CTP
H. Soyer Kolozali CTP
Şahin Karasalih CTP
Sevim Kayıkçı CTP
Hüseyin Ballı UBP
İsmail Kotak UBP
Caner Gönyeli UBP
Selin Candemir UBP
Fırat Merttürk UBP
Ali Öznur HP
LAPTA BELEDİYESİ:
Faik Akmandor UBP
Sinem Kardana UBP
Ahmet Uçurum UBP
Doğan Boransel UBP
Fatma Bulut Bayram UBP
Fisun Üçok CTP
Emre Efendi CTP
Mustafa Gökçe CTP
Ertan Derya YDP
Muhiddin Kara YDP
MEHMETÇİK BELEDİYESİ:
Hüseyin Olgun Kahyaoğlu CTP
Yusuf Kandilli CTP
Ali Bulut UBP
Ersin Gündeğer CTP
Hüseyin Cumaoğlu UBP
Muhlis Ağcabay UBP
Gürşen Aydıntan CTP
Aylin Yaramaz HP
BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ:
Sultan Cihangir UBP
Rüstem Evren UBP
Arzu Göztaş UBP
Sözen Ozanlar UBP
Tuğba Demiryürek YDP
Mehmet Bulduk YDP
Yüksel Asım CTP
Gülşah Demir CTP
YENİERENKÖY BELEDİYESİ:
Murat Aydenk UBP
Kufi Tulga UBP
Rüyam Nalbant UBP
Kemal Çelikkan UBP
Yakut Özbalıkçı UBP
Hasan Hasanbulli CTP
Murat Kırmızıyüz CTP
Meral Sertsoy CTP
Sedat Gülevi YDP
Cumali Temel YDP
GAZİMAĞUSA YDP ALİ YAKAR BEYİ ÇIKARDI AMA SİZ DE YOK SN. GÜNDEM KIBRIS NEDEN?