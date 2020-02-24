Jale Refik Rogers: Mücadeleye hazır bir alt yapımız var

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, milletvekili ve moleküler biyolog Jale Refik Rogers koronavirüsü ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koronavirüsü ile ilgili çalışmalar Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ve Sağlık Bakanlığı’nda haftalardır yapılmış, konuda uzman sağlık ekibi ve Temel Sağlık Dairesi gerekli hazırlıklarını tamamlamıştı. Panik yapmamak ama hazırlıklı olmak önemli.

Neler yapıldı?

Hastanede ayrı girişi olan bir bölüm ayrıldı. Özel giysi ve maske stokları yapıldı. Bu günden itibaren Genetik Laboratuvarı yeni koronavirüsünü test edebilecek malzemeye sahip. Diğer üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüs ve bakterileri zaten halihazırda test edebiliyorlardı. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon uzmanlarımız dünya rehberlerini takip edip ülkemizde uygulamaları ona göre düzenliyorlar.

Seyahat öyküsünden dolayı karantinaya alınan hastanın test sonucu negatif çıktı. Bu ilk deneyim de sağlık çalışanlarımıza alınan önlemlerle ilgili pürüzleri düzeltmek için bir fırsat da vermiş oldu.

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ve Bulaşıcı Hastalıklar alt komitesi bu konu ile ilgili iki toplantı yaptı. İki tarafta da eşit anlamda önlemler alındı. Devamlı mesaj ve telefonla da iki bölgede yapılan çalışmalar, olan gelişmeler ile ilgili irtibat içindeyiz.

Ülkemizde hep olumsuza odaklanmak alışkanlık haline gelmiş olabilir. Ama birçok yokluk içerisinde iyi şeyler olduğunu da göz ardı etmememiz gerekir. Son beş-on senede bulaşıcı hastalıklar konusunda çok yol kat ettik. Koronavirüs pandemisi ile ilgili bu süreçte özveri ile çalışan Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanlığı bürokratları takdiri hak ediyor.