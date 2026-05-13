Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan İ. B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alperen Asena olguları aktardı. Polis, zanlının 6, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten 3 ayrı seferde toplam 36 bin TL değerinde gıda ve çeşitli ürünleri ödeme yapmadan alarak, çaldığını söyledi. Polis, şikâyetin 12 Mayıs’ta yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti. Polis, mesele kapsamında kamera görüntüleri tespit ettiklerini, zanlının evinde yapılan aramada çalınan ürünlerin bulunarak, emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 1 kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.