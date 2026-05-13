Polis Basın Subaylığı, Minareliköy ve İskele’de meydana gelen iki ayrı yangın olayıyla ilgili açıklama yaptı. Yangınlarda fabrika ve ev içerisinde çeşitli eşyalar zarar görürken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİNARELİKÖY’DE FABRİKADA YANGIN

Dün saat 13.30 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren bir fabrikada yangın meydana geldi.

Yangın sonucu dondurma ham maddeleri, klima iç ünitesi, çeşitli üretim makineleri, 3 adet hassas tartı ile 4 adet çelik gıda dolabı yanarak zarar gördü.

Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İSKELE’DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN

Bugün saat 01.00 sıralarında, İskele’de bir site içerisindeki apartman dairesinde yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre yangının, muhtemelen açık durumdaki ocak üzerinde unutulan tencerenin ısınıp tutuşması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yangın, ikametgah sakini tarafından söndürülürken, olay sonucu tencere, gaz ocağı, aspiratör ve üç gözlü mutfak dolabı yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.