Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet ver en Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı. Polis, 08.04.2026 tarihinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik eşya satış mağazasında satış personeli olarak çalışan zanlının makbuz karşılığı müşteriden almış olduğu 2.000 dolar parayı müstahdemi olduğu şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikâyetin 12.05.2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, makbuzun inceleneceğini, ayrıca miktarın artabileceğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.