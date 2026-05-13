Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı. Polis, 03.05.2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından; Gönyeli’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; 42 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde, 500 miligram ağırlığında Kokain, 1 adet uyuşturucu madde içeren sarı renk hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde mart ayından beri uyuşturucu temin edip, Lefkoşa ve Gönyeli’de konumlara bırakarak, maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak 25 Ocak 2026’dan beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.