Öğrenciler sesli kitaba alışıyor

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu tarafından hazırlanan proje için Uzm. Dr. Erdem Beyoğlu, hikayelerin eğitici ve eğlenceli olduğuna vurgu yaparken, Uzman Psikolog Emine İnsay da bu öykülerin bir araç olarak da kullanılıp aile içi iletişimi güçlendirebileceğini söyledi ve öykülerin ailece dinlenmesini de tavsiye etti.

Sadece uzmanlar ve aileler değil sanat merkezleri ve ilkokullar da Sesli Kitap Projesine ilgi gösterdi. 23 Nisan İlkokulu’nda Okulun Müdürü Osman Fırat’ın da katıldığı müzik dersinde Sesli Kitap Serisinden öyküler ele alındı.

EMAA Başkent Sanat Merkezi ve Güzelyurt Smart Angels Kreşinde de atölye ve desen kurslarında Sesli Kitap eşliğinde çalışmalar yapıldı. Çocuklar öğretmenleri Ozan Özgenler eşliğinde dinledikleri öykülerin görsel çalışmalarını yaptılar.

Çok farklı şekillerde çalışmaların yapılmasına olanak sağlayan Sesli Kitap Serisi için, LSSK yetkilileri tüm çocukların bu öykülere kolaylıkla ve ücretsiz olarak ulaşabileceğinin altını çizip, Sesli Kitapların linklerini paylaştılar.

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