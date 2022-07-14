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Polisi görünce, kaçmaya çalıştı!

13.07.22 tarihinde, saat 22.35 raddelerinde alınan bir ihbar doğrultusunda Gazimağusa’ da bir sokak içerisinde yaya olarak yürümekte olan ve polisi görmesi üzerine kaçmaya çalıştıktan sonra makul güç kullanılarak alıkonan ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 28 Gr. ağırlığında madde bulunan A.T, suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufundaki maddeye emare olarak el konuldu.

14 Temmuz 2022 Perşembe 15:39
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Polisi görünce, kaçmaya çalıştı!
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Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, alınan bilgi doğrultusunda 13.07.22 tarihinde saat 22.35 raddelerinde Gazimağusa’ da yaya olarak yürümekte olan zanlının tespit edildiğini, kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak alıkonduğunu söyledi. Zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde şeffaf naylona sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 28 Gr. Ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve tutuklandığını söyleyen tanık polis, zanlının itiraf niteliğinde polise gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.
Tahkikatın yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğini, alınması gereken ifadeler yanında gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve mesele ile ilgili aranmakta olan bir şahıs olduğuna değinen tanık polis, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. 

Kaynak: MHA
 

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