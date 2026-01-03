Özersay, İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası politikanın üzerine inşa edildiği değerlerin uzun süredir aşındığını kaydederek, Soğuk Savaş, 11 Eylül saldırıları, 2008 küresel finans krizi, Gürcistan ve Ukrayna savaşları ile pandemi sürecinin bu değerleri ciddi biçimde zayıflattığını dile getirdi. Özersay’a göre, ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesi ise eski dünya düzeninin sonunu simgeleyen adım oldu.

Geçtiğimiz hafta Batı Sahra ve Somaliland örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Özersay, stratejik menfaatler, güvenlik kaygıları ve “raison d’etat” anlayışının, tüm değer ve ilkelerin önüne geçtiğini vurguladı.

Bu saatten sonra devletlerin egemenliği, self-determinasyon hakkı, içişlerine karışmama ilkesi ve toprak bütünlüğü gibi kavramların büyük ölçüde göz ardı edileceğini savunan Özersay, “Biri bunu yapabiliyorsa ben neden yapamayayım” anlayışının ve “hakkı kendim tesis ederim” yaklaşımının öne çıkacağı yeni bir dünya düzensizliğiyle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Özersay, mevcut gelişmeler ışığında eski dünya düzeninin kavramlarıyla uluslararası siyaseti okumanın ve öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını, bu kavramlarla konuşmanın dahi yanıltıcı olacağını kaydetti.