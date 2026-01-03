Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1 bin 924 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından 347 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle sıralandı:

181 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde araç kullandığı,

13 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı,

7 sürücünün sigortasız araç kullandığı,

9 sürücünün emniyet kemeri takmadığı,

12 sürücünün muayenesiz araç kullandığı,

17 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı,

2 sürücünün kamu taşıma işletme iznine aykırı hareket ettiği,

25 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı,

2 sürücünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı,

1 sürücünün susturucusuz egzozlu araç kullandığı,

78 sürücünün ise diğer trafik suçlarından rapor edildiği bildirildi.