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Sahte para tedavüle sürdü, yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufunda sahte para ile yakalanan zanlı M. A. A. A. dün teminat talebiyle ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:01
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Sahte para tedavüle sürdü, yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufunda sahte para ile yakalanan zanlı M. A. A. A. dün teminat talebiyle ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren polis memuru Mehmet Şener 17 Nisan 2020 tarihinde, saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da zanlı M. A. A. A’nın tasarrufunda bulundurduğu 2 adet “B099348659’’seri numarası içeren sahte 200 TL’lik banknotları binmiş olduğu ticari taksiye ulaşım ücreti olarak taksi şoförüne verip para üstü olan 260 TL’yi alarak sahtekârlıkta para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve tasarrufunda 1 adet daha sahte para bulunarak emare aldığını mahkemeye atardı.

Polis hala aranan bir kişi olduğunu ancak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Mahkeme
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