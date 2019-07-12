Sucuoğlu Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği yetkilileri ile görüştü

Yaşlıların ve ruh sağlığı yerinde olmayan bireylerin hayat kalitesini artırmak hedefiyle çalışmalarını yürüten dernek taleplerini ve sıkıntıları Bakan Sucuoğlu’na aktardı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semral Erel hükümetin bu konudaki hassasiyetini programına alarak göstermesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Erel, yaşlılar için uygun bakımevlerinin hizmet verebilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını talep etti ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, yaşlanan bir nüfus olduğuna dikkat çekerek yaşlıların bakımı için yapacak çok şeyler olduğunu kaydetti.

Şu an önlerinde Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği arasında yaşlı bakım evi yapılması ile ilgili imzalanan bir protokol bulunduğunu anımsatan Sucuoğlu, arazi konusunda son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Sucuoğlu eksikliklerin farkında olduklarını belirterek, maddi imkanlar ölçüsünde ellerinden gelen tüm hizmeti vereceklerini ve bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi.

(BRT/MAIL)