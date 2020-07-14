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Tatar: "Azerbaycan'ın yanındayız"

Başbakan Ersin Tatar Kıbrıs Türk Halkı'nın Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı

14 Temmuz 2020 Salı 18:21
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Tatar: "Azerbaycan'ın yanındayız"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurguladı.  

Tatar, yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk Halkı her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Yaptıkları asla Ermenistan’ın yanına kar kalmayacak, Ermenistan eninde sonunda bu saldırganlığının bedelini ödeyecektir” dedi.

Azerbaycanlı şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Tatar, açıklamasında şunları belirtti:

“Ermenistan Kafkaslarda barış ve huzuru engellemeye devam ediyor. Karabağ’ı haksız bir şekilde işgalinde tutmayı sürdüren Ermenistan’ın son günlerde Azerbaycan’a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi bunun yeni bir kanıtıdır. Ancak, Azerbaycan Devleti, Ermeni saldırılarını başarısızlığa uğratabilecek kapasiteye sahiptir ve nitekim öyle de olmaktadır.” 

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