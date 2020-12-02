TATAR: “SANAYİ BÖLGELERİ DAHA ORGANİZE OLMALI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde yaşanan hasarları yerinde incelediğini, kurulan kriz masasında zararın telafi edilmesine yönelik direktifler verdiğini ifade etti. Tatar, ülkedeki sanayi bölgelerinin daha organize olması ve gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, hellim konusunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için gerekli seviyelerde çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde Sanayi Odası yönetimiyle kurduğu iyi ilişkilerden bahseden Tatar, oda yönetiminin görüş ve düşüncelerinden pandemi sürecinin başarıyla yönetilmesinde yararlanıldığını, KKTC’nin bugün sağlık açısından çok güvenli bir konumda olduğunu dile getirdi.

Tatar, turizm, yükseköğretim ve diğer sektörlerde ekonominin salgının etkisiyle henüz istenen noktaya gelmediğini, aşının bir an önce ülkeye gelerek salgının geride bırakılması temennisinde bulundu.

Üniversitelerle görüşmesinde, yılbaşından sonra, belirli bir karantina süresini yerine getirmek koşuluyla ülkeye dönmeyen öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelerek yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Tatar, öğrencilerin ülkede bulunmasının üretilen sanayi ürünlerine talep anlamına geleceğini dolayısıyla ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

“ÜRETİM ARTMALI, İSTİHDAM SÜRMELİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, ülke sanayicilerinin rekabet gücünün artırılarak hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik çalışmalarla pazar bulma arayışının devam edeceğini dile getirerek “Sizlerin, bu ülkeye mütevazı olmayan, büyük ve iddialı yatırımlar yapan kişiler olduğunuzu en fazla bilenlerdenim” dedi ve üretimin artması, istihdamın sürmesi gerektiğine dikkat çekti.

“HELLİM KONUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜDÜRÜLECEK”

Hellim konusuna da değinen Tatar, bu konuda herhangi bir haksızlığa uğramamak için gerekli seviyelerde çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki dönemde sanayicilerle birlikte tüm meselelerde iş birliği yapma arzusu içerisinde olduklarını kaydetti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde yaşanan hasarları yerinde incelediğini, kurulan kriz masasında meydana gelen zararın telafi edilmesine yönelik direktifler verdiğini belirten Tatar, ülkedeki sanayi bölgelerinin daha organize olması ve gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

KKTC’nin bir devlet olarak yoluna devam ederken üretimin büyük önem taşıyacağını ifade eden Tatar, yerli üretime değer verilmesi, yaratılacak katma değerin tekrar yatırıma dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni nesil yatırımcıların gerek iç gerekse dış pazarda rekabet edebilir potansiyelde olduğuna dikkat çeken Tatar, tüm sanayicilere çalışmalarında başarılar diledi.