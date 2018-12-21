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TKP-YG Girne Örgütü’nden Sokak Sanatçılarına Destek

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), sanatsal hiçbir faaliyetin galeri ya da konser salonlarına sıkıştırılamayacağını bildirdi. 

21 Aralık 2018 Cuma 16:30
TKP-YG Girne Örgütü’nden Sokak Sanatçılarına Destek

TKP-YG Girne Örgütü Yönetim Kurulu adına yazılı  açıklama yapan Elif Gümüşmaden sokak sanatçılarının maddiyatın dışında ürettikleri eserleri o şehrin insanları ile paylaşarak şehrin dokusunda kolektif bir yaşam döngüsünü desteklediklerini ifade etti.

Gümüşmaden, açıklamasında, “Sokak sanatçıları şehrin renkleridir. Bir şehirdeki mutluluk; ne o şehrin binaları, ne yolları, ne de evleridir. Şehirde insan hayatına mutluluk katan insanların ulaşabildiği parklar, yeşil alanlar, çocukların oyun alanları, dostların yürüyüş yapabildikleri kamu alanları, su kenarları ve popüler meydanlarıdır. Sokak sanatçıları, sokak satıcıları ve tezgâhları, sokak göstericileri olmazsa bu meydanlar taş yığınlarından farksız olurlar” ifadelerine yer verdi.

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Gümüşmaden, TKP-YG Girne Örgütü olarak, Girne Belediyesinden “bu mutluluğa koyduğu kısıtlamayı bir an önce kaldırmasını ve söz konusu sanatçılara daha iyi imkanlar sunup destek olmasını” talep ettiklerini bildirdi.

Gümüşmaden, Örgüt olarak yarın saat 13.00’te bu değerlere sahip çıkmak adına Limasol Bankası önünde toplanıp icra edilecek müziğe, şarkılara hep beraber eşlik edeceklerini açıkladı.

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TKP-YGSokak SanatçılarıDestekHaberGündemKıbrıs
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