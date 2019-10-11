Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Son Dakika
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...

Uluçay başkanlığındaki Meclis heyeti PAB toplantısına katılıyor

Uluçay başkanlığındaki Meclis heyeti Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısına katılıyor.

11 Ekim 2019 Cuma 10:08
Uluçay başkanlığındaki Meclis heyeti PAB toplantısına katılıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Meclis heyeti Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısına katılıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek ve  141.birleşimini gerçekleştirecek PAB toplantısına, organizasyon tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 6 parti için davet gönderildi.

Bu kapsamda UBP’yi temsilen Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’yi temsilen Doğuş Derya, HP’yi temsilen Jale Refik Rogers, TDP’yi temsilen Cemal Özyiğit, DP’yi temsilen Koral Çağman ve YDP’yi temsilen Bertan Zaroğlu toplantıda yer alacak.

Teberrüken Uluçay Başkanlığındaki Meclis heyetinin bu gece yarısı KKTC’den hareket etmesi, 15 Ekim’de de ülkeye dönmesi bekleniyor.

banner22
Son Güncelleme: 11.10.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
KatılıyorKıbrısHaberPabüyesiMecllis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yükseköğrenim Burslarına geç başvuru tarihi 15-16 Ekim
Yükseköğrenim Burslarına geç başvuru tarihi 15-16 Ekim
Burcu: "Üçlü görüşme kasım ayında Avrupa'nın bir şehrinde"
Burcu: "Üçlü görüşme kasım ayında Avrupa'nın bir şehrinde"
İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi
İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim