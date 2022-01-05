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Yarından itibaren yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren haftaya Salı gününe kadar sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. 

05 Ocak 2022 Çarşamba 16:30
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Yarından itibaren yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi  ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.            
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu  yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak  esecek. 

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