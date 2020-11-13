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Zorlu Töre: “Erdoğan’ı protesto edenler, Atatürk’ün ‘dahili bedhahlar’ dedikleri”

Meclis Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Zorlu Töre, Pazar günü Tükriye’den gelecek misafirleri protesto edenlerin, sosyal medyada sövenlerin Atatürk’ün Gençliğe hitabında ifade ettiği “dahili bedhahlar” (içerideki kötü yürekliler) olduklarını söyledi.

13 Kasım 2020 Cuma 16:47
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Zorlu Töre: “Erdoğan’ı protesto edenler, Atatürk’ün ‘dahili bedhahlar’ dedikleri”

Meclis Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Zorlu Töre, Pazar günü Tükriye’den gelecek misafirleri protesto edenlerin, sosyal medyada sövenlerin Atatürk’ün Gençliğe hitabında ifade ettiği “dahili bedhahlar” (içerideki kötü yürekliler) olduklarını söyledi.

“BUNLAR BİZDEN DEĞİL…”

Katıldığı TV programında konuşan Zorlu Töre, Pazar günü yapılacak ziyaretlere ve tepkilere ilişkin şöyle dedi;

“KKTC’de Cumhuriyeti benimsemeyen tipler elbette var.. Sosyal medyada da bunları görüyoruz. Anavatandan gelecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto amaçlı konuşmaları da görüyoruz. Bunlar bizden değillerdir diye düşünüyorum. Üzücü bir durum ama Atatürk’ün hitabetinde de vardır. Dahili ve harici bedhahlar… Bunlar onlar”.

BEDHAH NE DEMEK?

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü Gençliğe Hitabı’nda geçen Bedhah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bedhah kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre, bedhah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başkasının kötülüğünü isteyen, kötü yürekli

Kıbrıs Postası - VATAN MEHMET

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