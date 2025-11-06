İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum iki sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60) bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tanıkların dinlenmeye devam edildiği duruşma, 12 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “mülke tecavüz” ve “genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı. Ancak diğer iki sanığın “Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yargılanma süreci bugün de devam etti.

İddia makamı, bugünkü oturumda bir tanık daha dinletti. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların davası, hitapların ardından karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelenmişti.