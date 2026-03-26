Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partiler, İngiliz Askeri Egemen Üslerden dolayı her iki toplumun da kendilerinin taraf olmadığı bir çatışma nedeniyle güvenlik riski yaşadığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs'tan ve Güney Kıbrıs'tan bazı siyasi partiler ara bölgede Güney Kıbrıs Slovak Büyükelçiliği'nin düzenlediği aylık toplantılar kapsamında Lefkoşa ara bölgede yer alan Ledra Palace Otel'de bir araya geldi.

Toplantıda, ev sahipliğini yapan Yeni Kıbrıs Partisi'nin önerisi üzerine, "Coğrafya kaderdir- Felaketlere karşı güvenlik ve dayanışma için işbirliği yapalım" başlığı üzerine görüş belirtildi.

Toplantı sonunda parti temsilcilerinin ve başkanlarının mutabık kaldığı ortak açıklamada,"Savaşın felaket sonuçlarına şahitlik edildiği bir dönemden geçildiği, tırmanan tansiyonun coğrafyanın kader olduğunu, acı bir şekilde bir kez daha hatırlattığı" ifade edildi.

Kıbrıs'ta İngiliz Egemen Üs Bölgelerinin bulunmasının (koloni tarihinin miraslarından), adadaki tüm toplumları, kendilerinin taraf olmadığı bir çatışmadan kaynaklı güvenlik tehlikesine maruz bırakabileceği belirtildi.

EN ERKEN ZAMANDA BARIŞ İÇİN ÇAĞRIDA DA BULUNULDU

Açıklamada, "Adada birlikte yaşıyoruz. Coğrafya bize basit bir gerçeği hatırlatıyor: Felaketler ateşkes hattı, yangın, hastalık and savaşlar pasaport sormuyor. Bu nedenle tüm taraflara işbirliğini geliştirmek için çağrıda bulunuyoruz. Kıbrıs'ın ekosisteminin bir bütün olduğunu unutmamalıyız" denildi.

Şap hastalığı ile ilgili olarak ise, konu hakkındaki Avrupa Birliği uygulamalarının tüm adada tam ve etkin şekilde uygulamaya konmasının önemli olduğu kaydedilerek, uygulamaların iki toplumlu teknik komite tarafından hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesinin, benzer krizler karşısında daha hazırlıklı olmayı getireceği, bu çerçevede en kısa sürede İki Toplumlu Teknik Komiteyle görüşmeyi bekledikleri ifade edildi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla artan yangın, kuraklık ve susuzluk tehlikeleriyle birlikte bazı risklerin yeniden hatırlatılarak, bulunulan coğrafyada güvenlik ve doğal felaketlere karşı en etkin mücadelenin ortak akıl ve işbirliğiyle verilebileceği kaydedildi.

Tüm taraflara doğal varlıkları korumaya yönelik mevcut ortak mekanizmaları güçlendirme çağrısı yapıldı.

Bir sonraki toplantının, Güney Kıbrıs'tan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ev sahipliğinde 28 Nisan'da yapılacağı belirtildi.



Bugünkü toplantıya KKTC'den Cumhuriyetçi Türk Partisi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, Demokrat Parti, Kıbrıs Sosyalist Partisi ve Yeni Kıbrıs Partisi; Güney Kıbrıs'tan AKEL, Kıbrıs Yeşiller Partisi, DEPA, EDEK, Birleşik Demokratlar ve VOLT Kıbrıs'tan temsilciler katıldı.