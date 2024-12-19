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Üç aylık sezon başı hazırlık dönemi geçiren milli yüzücü, 22 Eylül’de Bolu’da gerçekleştirdiği 10 günlük kamp ile sezonu açmıştı. Son iki yıldır Kayseri Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Ulaç, şampiyonaya hazır olduğunu belirtti.

Ulaç, 400 metre, 800 metre ve 1500 metre serbest stilde yarışacak.

Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç , 24-28 Aralık 2024 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda kulaç atacak.

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