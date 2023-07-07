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Saldırı ve ağır bedensel zarar verme ile suçlanan zanlılar, "Kadına Yönelik Şiddet in Önlenmesi ve Mücadele Yasası"nı ihlalden yargılanıyor.

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza: Yaralanan olmadı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza: Yaralanan olmadı

22 ve 30 yaşlarındaki iki zanlı, haklarındaki suçlamaları reddetti.

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