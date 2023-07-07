22 ve 30 yaşlarındaki iki zanlı, haklarındaki suçlamaları reddetti.
Mahkeme, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.
Saldırı ve ağır bedensel zarar verme ile suçlanan zanlılar, "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Mücadele Yasası"nı ihlalden yargılanıyor.
22 ve 30 yaşlarındaki iki zanlı, haklarındaki suçlamaları reddetti.
Mahkeme, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.
Saldırı ve ağır bedensel zarar verme ile suçlanan zanlılar, "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Mücadele Yasası"nı ihlalden yargılanıyor.
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