22 ve 30 yaşlarındaki iki zanlı, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza: Yaralanan olmadı Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda kaza: Yaralanan olmadı

Saldırı ve ağır bedensel zarar verme ile suçlanan zanlılar, "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Mücadele Yasası"nı ihlalden yargılanıyor.